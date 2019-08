Βρετανίδα travel blogger συνελήφθη στο μουσείο της Ακρόπολης

Διαστάσεις έχει λάβει στη Μεγάλη Βρετανία, το επεισόδιο που σημειώθηκε την Παρασκευή στο μουσείο της Ακρόπολης. Όπως αναφέρει στο twitter της, η travel blogger, Adebola Sowemimo, θέλησε να επισκεφθεί την Παρασκευή το μουσείο της Ακρόπολης, όμως, την έδιωξαν λόγω του ρούχου που επέλεξε να φορέσει.

«Πήγα στην Ακρόπολη στην Αθήνα σήμερα και με έδιωξαν από το μουσείο επειδή είχα ακατάλληλο ντύσιμο. Αυτό φορούσα», έγραψε αρχικά και πρόσθεσε: «Με συνέλαβε η ελληνική αστυνομία με ψευδείς κατηγορίες. Η ελληνική αστυνομία με έχει υπό κράτηση. Ο ρατσισμός στα καλύτερά του», συνέχισε.

I've just been arrested by Greek Police based on a false accusation. The Greek police are keeping me in custody. This is racism at its finest. @BritishEmbassy @GreekAnalyst @gr2014eu — Adebola| Travel & Lifestyle (@mybreakingviews) August 1, 2019

Στη συνέχεια απαντώντας στις ερωτήσεις που δέχθηκε, αποκάλυψε πως την συνέλαβαν επειδή σήκωσε το φόρεμά της, κάτι που ίδια διαψεύδει, ενώ τόνισε οτι η αστυνομία την γελοιοποίησε και την τραυμάτισε ψυχολογικά.

I've just been arrested by Greek Police based on a false accusation. The Greek police are keeping me in custody. This is racism at its finest. @BritishEmbassy @GreekAnalyst @gr2014eu — Adebola| Travel & Lifestyle (@mybreakingviews) August 1, 2019

Μάλιστα, η ίδια ανέφερε πως όταν τη συνέλαβαν, δεν υπήρχε κάποιος μεταφραστής και πως είναι τυχερή που το αγόρι της ήταν εκεί και μπόρεσε να τη βοηθήσει με την μετάφραση.

I've just been arrested by Greek Police based on a false accusation. The Greek police are keeping me in custody. This is racism at its finest. @BritishEmbassy @GreekAnalyst @gr2014eu — Adebola| Travel & Lifestyle (@mybreakingviews) August 1, 2019

Πηγή: Έθνος