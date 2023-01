Βρετανία: Μπαράζ απολύσεων στην αστυνομία του Λονδίνου μετά την ομολογία του κατά συρροήν βιαστή

Εκατοντάδες αξιωματικοί της αστυνομίας στο Λονδίνο ενδέχεται να απολυθούν για σεξουαλικά αδικήματα και αδικήματα που αφορούν ενδοοικογενειακή βία, όπως δήλωσε ο ανώτερος αξιωματικός της βρετανικής αστυνομίας στην προσπάθειά του να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών μετά την ομολογία αξιωματικού ότι υπήρξε κατά συρροήν βιαστής.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κλονιστεί από σκάνδαλα, δέχτηκε ένα ακόμη πλήγμα όταν ο 48χρονος Ντέιβιντ Κάρικ παραδέχτηκε ότι διέπραξε 24 βιασμούς μέσα σε διάστημα σχεδόν δύο δεκαετιών και ενώ υπηρετούσε ως αξιωματικός της αστυνομίας, ενώ οι συνάδελφοί του απέτυχαν να τον σταματήσουν.

