Βραζιλία: Έδιωξαν μοντέλο του OnlyFans από σούπερ μάρκετ επειδή φορούσε ελάχιστα ρούχα

Μοντέλο του OnlyFans, ισχυρίζεται ότι την έδιωξαν από ένα σούπερ μάρκετ στην πόλη Μπέλο Οριζόντε, της Βραζιλίας, εξαιτίας των «πολύ κοντών και αποκαλυπτικών ρούχων» που φορούσε.

Στο προφίλ της στο Instagram, η Kerolay Chaves αφηγήθηκε το περιστατικό, μαζί με φωτογραφίες που τη δείχνουν με τα επίμαχα ρούχα που φορούσε εκείνη τη στιγμή.

«Κάποιοι άνθρωποι με κοίταξαν με προκατάληψη, άλλοι με έβρισαν και τελικά, με πέταξαν έξω από το σούπερ μάρκετ. Μπορείτε να το πιστέψετε;» έγραψε η Kerolay στο μήνυμά της για να συνεχίσει: «Νομίζω ότι είναι παράλογο το γεγονός ότι εμάς τις γυναίκες εξακολουθούν να μας αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο μόνο και μόνο επειδή ντυνόμαστε όπως θέλουμε. Η αλήθεια είναι ότι το περνάμε αυτό επειδή είμαστε πολύ “καυτές”».

An OnlyFans star Kerolay Chaves, was kicked out of a supermarket for her skimpy outfit.😂🤭 pic.twitter.com/NUZLAsmkvQ

