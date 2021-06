Βράβευση για έρευνα σε μικρόβια νυχτερίδων από καθηγητές της Γεωπονικής σε σπήλαιο στο Μαλάκι

Μικρόβια από μικροβίωμα νυχτερίδων τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντιβιοτικά σε νέα φάρμακα για την προστασία των ανθρώπων, αλλά και του περιβάλλοντος εντόπισαν σε σπήλαιο στο Μαλάκι δύο καθηγητές της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μάλιστα τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους εργασίας τα παρουσίασαν σε παγκόσμιο συνέδριο μικροβιολογίας, όπου και βραβεύτηκαν.

Η σπουδαία αυτή διάκριση ανήκει στον επίκουρο καθηγητής φυτοπαθολογίας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος κ. Γιάννη Βαγγέλα και στον επίκουρο καθηγητή Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιχθυολογίας και Υδάτινου περιβάλλοντος κ. Γιώργο Μιχαήλ, οι οποίοι ξεκίνησαν την έρευνά τους πριν περίπου δύο χρόνια.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Μιχαήλ ανέφερε πως «με μεγάλη μου χαρά, θέλω να μοιραστώ μαζί σας την επιτυχία της επιστημονικής ομάδας μας στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μικροβιολογίας WORLD MICROBE FORUM με το πόστερ που στείλαμε και είχε τίτλο:»S. proteamaculans and S. liquefaciens spp. isolated from subterrestrial karst aquatic ecosystem demonstrate substantial antifungal activity» G. Michail, A. Reizopoulou and I. Vagelas. Ο κ. Ιωάννης Βαγγέλας είναι συνάδελφος και επίκουρος καθηγητής Φυτοπροστασίας στη σχολή Γεωπονίας και η κ. Αγγελική Ρειζοπούλου είναι υπεύθυνη του σημαντικότατου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της πόλης μας.

Το πόστερ μας αναδείχθηκε στα 5 καλύτερα του Παγκόσμιου Συνεδρίου, ανάμεσα σε πάνω από 2.000 πόστερ».



Πιο συγκεκριμένα οι δύο καθηγητές ανέφεραν πως «κάναμε έρευνα σε σπήλαια της περιοχής μας, συγκεκριμένα στο σπήλαιο που είναι στο Μαλάκι, όπου εκεί λάβαμε υλικό το οποίο απομονώσαμε από νυχτερίδες. Βρήκαμε μικρόβια που πρώτη φορά αναφέρονται στην Ευρώπη και τα οποία εξετάσαμε, αν έχουν κάποιες ιδιότητες έναντι κάποιων μυκήτων ή άλλων μικροβίων και τα οποία προκαλούν προβλήματα στην παραγωγή. Αυτά τα μικρόβια που εντοπίσαμε, είναι από το μικροβίωμα των νυχτερίδων, όπως στο πεπτικό τους σύστημα, ενώ εμφανίζονται και στα περιττώματά τους. Αυτά τα μικρόβια τα λάβαμε από το έδαφος, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το σπήλαιο έχει νυχτερίδες. Το ίδιο το ζώο προστατεύει το περιβάλλον του και προστατεύεται με μικροργανισμούς που κάνει στο μικροβίωμά του. Εμείς εικάζουμε ότι αυτά τα μικρόβια μπορούν να παράγουν νέα αντιβιοτικά και μεταβολίτες από τους οποίους μπορούν να δημιουργηθούν νέα φάρμακα και να μας οδηγήσουν σε προστασία του ανθρώπου ή περιβάλλοντος».

Οι ίδιοι πρόσθεσαν πως την έρευνά τους την παρουσίασαν στο παγκόσμιο συνέδριο μικροβιολογίας, υπό την αιγίδα όλων των συλλόγων μικροβιολογίας. «Μάλιστα λάβαμε ανάμεσα σε 2.500 εργασίες το δεύτερο βραβείο που συνοδεύεται και από χρηματικό ποσό» είπαν.

Επίσης υπογράμμισαν τη στήριξη που είχαν για την έρευνά τους από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και την ομάδα σπηλαιολογίας. Όπως χαρακτηριστικά είπαν, για να εισέλθουμε και για να κινηθούμε μέσα στο σπήλαιο, όπως και σε άλλα σπήλαια της περιοχής μας, είχαμε την καθοδήγηση σπηλαιολόγων και γεωλόγων από το μουσείο φυσικής ιστορίας, ενώ απαιτείται άδεια.

Η επιτυχία για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη απήχηση, καθώς στο ίδιο συνέδριο συμμετείχαν και επιστήμονες από παγκοσμίου φήμης ΑΕΙ, όπως Οξφόρδη, Κέιμπριτζ.

Ο κ. Βαγγέλας σημείωσε ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο λέγοντας πως «covid-19 δεν εντοπίσαμε στις νυχτερίδες ούτε στο περίττωμά τους ούτε στις ίδιες».

Μάλιστα ανέφερε πως «το γενετικό υλικό από την κιβωτό του Νώε κάπου βρίσκεται. Εμείς το έχουμε εντοπίσει και το έχουμε αποδείξει με μοριακά εργαλεία σε σπήλαιο. Γενετικό υλικό το οποίο οι ερευνητές στην Ανταρκτική τώρα το δημοσιεύουν. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προχωρεί».

*Στη φωτογραφία: Γ. Μιχαήλ και Γ. Βαγγέλας