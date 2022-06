Βραβεία καλύτερης ιδέας σε φοιτητές και φοιτήτριες για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργάνωσε διήμερο Hackathon στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ERASMUS+/KA2 «HE-ENTREDIGCOMP – Development of Entrecomp and Digcomp Framework in Higher Education». Το Hackathon, που υλοποιήθηκε δια ζώσης στις εγκαταστάσεις «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, είχε τον τίτλο «Εργαζόμαστε μαζί και Προτείνουμε λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών». Στη διάρκειά του, φοιτητές και φοιτήτριες Ανώτατης Εκπαίδευσης ανέπτυξαν καινοτόμες ιδέες για προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στην τεχνολογία και εναρμονίζονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έθεσαν τα Ηνωμένα Έθνη το 2015. Όλη η δράση προσφέρθηκε δωρεάν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους νέους και τις νέες που συμμετείχαν.

Το Hackathon αποτέλεσε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης, συνεργασίας και δημιουργίας. Την πρώτη ημέρα, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να οργανωθούν σε ολιγομελείς ομάδες, να μάθουν περισσότερα για το θέμα της διοργάνωσης και να μελετήσουν τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Τη δεύτερη ημέρα, εκπαιδεύτηκαν στην επιχειρηματική σκέψη, έμαθαν και αξιοποίησαν εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού, συζήτησαν, πρότειναν λύσεις και δημιούργησαν «πρωτότυπα», δηλ. μακέτες τεχνολογικών λύσεων σε σύγχρονα προβλήματα της ανθρωπότητας.

Κατατέθηκαν συνολικά πέντε προτάσεις από ισάριθμες ομάδες.

Στο τέλος της δεύτερης ημέρας, κριτική επιτροπή από καθηγητές Ανώτατης Εκπαίδευσης αξιολόγησε τα πρωτότυπα, βράβευσε τις καλύτερες προτάσεις και απένειμε πιστοποιητικά παρακολούθησης. Στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετείχαν ενεργά και οι εμπλεκόμενοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή mentimeter. Στα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονταν εκτός από την τεκμηρίωση της συνάφειας με έναν από τους 17 ΣΒΑ και την ανάπτυξη/αξιοποίηση τεχνολογίας και η δημιουργικότητα και καινοτομία, η εφικτότητα και η βιωσιμότητα της ιδέας.



Το 1ο βραβείο μοιράστηκαν οι δύο προτάσεις που ισοψήφησαν:

Οι Dr. ROB – Dr Robot on Board και P-SPY, Parking Spy.

Η πρώτη πρόταση Dr. ROB που κατατέθηκε από τις Άννα-Μαρία Βλαχογιάννη, Ανθή Μαυρίκα Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου Μπουργούδη, Μαρβίνα Πετσάνι, και Παυλίνα-Χριστίνα Φραγκογούλα, έχει αναφορά στον Στόχο 3:-Καλή υγεία και Ευημερία και προτείνει την δημιουργία ρομπότ (ή/και σε συνδυασμό με drone) ώστε να παρέχονται βασικές ιατρικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Η δεύτερη πρόταση P-SPY που κατατέθηκε από τις/τους Ελισάβετ Μπρακάι, Αριστέα Μπιτζάκου, Ελευθέριο Χαλκίδη και Εντλίρα Χότζα έχει αναφορά (κυρίως) στο Στόχο 11 : Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες και προτείνει λύση για την κυκλοφοριακή συμφόρηση στα αστικά κέντρα. Συγκεκριμένα προτείνει τη χρήση της εφαρμογής P-Spy η οποία θα παρέχεται δωρεάν στους πολίτες και τους επισκέπτες από τις οικείες αυτοδιοικητικές αρχές και η οποία θα χαρτογραφεί κάθε περιοχή και θα εντοπίζει τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης με βάση το μέγεθος των οχημάτων, την κατηγορία των επιβατών (ενδ.παιδιά, ηλικιωμένοι, ασθενείς κλπ) και των οδηγών (ιδιώτες, επαγγελματίες κλπ) ώστε να μη πραγματοποιούν άσκοπες μετακινήσεις (μείωση ρύπων, κατανάλωση καυσίμων, κόπωση -εκνευρισμός κλπ) και να εξυπηρετούνται καλύτερα, ιδιαίτερα τα μέλη ευάλωτων ομάδων.

Το 3ο βραβείο έλαβε η πρόταση Security Light των Χριστόδουλου Κίκα, Ελένης Μοτσενίγου, Γεωργίας Κοζάκη, Ελλης Πετσούκη και Χαράλαμπου Μπαντή με αναφορά στο Στόχο 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες, η οποία προτείνει λύση για την ασφάλεια των πολιτών με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας. Συγκεκριμένα, μέσω της SL εφαρμογής οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιούν δημόσιο φωτισμό σε πάρκα, σκοτεινούς δρόμους κλπ οι οποίοι θα αξιοποιούν φώτα led ή με ηλιακή ενέργεια και αυτοματισμούς.



Τα επόμενα δύο βραβεία έλαβαν οι:

ΕCOffee των Κωνσταντίνου Γκατζιούρα, Καλλιόπη, Γκόντια, Ελένη Ζουμπουνέλλη, Ειρήνη Ορχάνισι, Θωμά Τσάρα με αναφορά κυρίως στο Στόχο 13: Δράση για το Κλίμα που προτείνει την αξιοποίηση υπολειμμάτων παραγωγής καφέ με πολλαπλούς τρόπους δηλ στην παραγωγή καύσιμης ύλης για θέρμανση και ενέργεια αλλά και στη σύνθεση καλλυντικών και η

RoboSea των Κωνσταντίνου Γεννητσεφτσή, Αλεξάνδρα Καράχατζη, Δημήτρη Μαργαρίτη, Ιρένα Μπάλλα, Θεόφιλου Πέτσου με αναφορά κυρίως στο Στόχο 14: Ζωή στο Νερό που προτείνει τη δημιουργία ενός υποθαλάσσιου ρομπότ το οποίο θα συλλέγει στον πυθμένα της θάλασσας και θα συγκεντρώνει σε συγκεκριμένο σημείο απορρίμματα συμβάλλοντας στην ποιότητα των νερών σε θάλασσες και ωκεανούς και του περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι οι καλύτερες ιδέες που θα αναπτυχθούν στα αντίστοιχα HACKATHONs που διοργανώνουν οι εταίροι του έργου θα συμπεριληφθούν στον «Οδηγό Επιχειρηματικού Έργου στην Ανώτατη Εκπαίδευση» του HE-ENTREDIGComp ενώ εκπρόσωποι της νικήτριας ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Άγκυρα της Τουρκίας για να παρακολουθήσουν το Multiplier Event του έργου και να παρουσιάσουν την πρότασή τους μαζί από φοιτητές και φοιτήτριες αντίστοιχων ομάδων από την Τουρκία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Λίγα λόγια για το έργο:

Το έργο HE-ENTREDIGCOMP«Development of EntreComp and DigComp framework in Higher Education» χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Project No: 2020-1-TR01-KA203-094706). Διαρκεί δυο έτη και στοχεύει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων για φοιτητές και φοιτήτριες Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσα από ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο προσέγγισης, μέσα από το οποίο οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να αναπτύξουν επιχειρηματική σε διεθνές περιβάλλον με νέους και νέες από άλλες χώρες.

Συντονιστής εταίρος OSTIM TECHNICAL UNIVERSITY (Τουρκία) και εταίροι οι Provincial Directorate of Social Services, Work and Family of Ankara, (Τουρκία), POLARIS S.R.L. (Ιταλία), UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID SA (Ισπανία), AIDEJOVEN ΜΚΟ (Ισπανία). Στο έργο συμμετέχει ως Έλληνας εταίρος το ΕΑΠ μέσω της ερευνητικής ομάδας DAISSy.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα βρείτε εδώ και για τις δραστηριότητές του εδώ.

Ακολουθήστε την ομάδα DAISSy στο Διαδίκτυο:

Ιστοσελίδες: http://daissy.eap.gr/en

Facebook: @DAISSyResearchGroup

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/

Twitter: https://twitter.com/daissy_research

Instagram: @daissy_researchgroup

Email: [email protected]