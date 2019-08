Βουγιουκλάκη: Αδημοσίευτη φωτογραφία από τα γυρίσματα της ταινίας «Η Αλίκη στο ναυτικό»

View this post on Instagram

Η Αλίκη σε διάλειμμα των γυρισμάτων απο την ταινία "Η Αλίκη στο Ναυτικό" στον πανέμορφο Πόρο το 1961. Στο συγκεκριμένο σημείο έδωσε και συνέντευξη στον νεαρό τότε δημοσιογράφο Νίκο Μαστοράκη. Άλλη μία από τις μεγάλες κινηματογραφικες της επιτυχίες.