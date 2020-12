«Βόμβα» στον παγκόσμιο αθλητισμό: Απέκλεισαν την Ρωσία από τους Ολυμπιακούς, το Μουντιάλ και τους Παραολυμπιακούς

«Βόμβα» στον παγκόσμιο αθλητισμό, με την Ρωσία να αποκλείεται για σκάνδαλο ντόπινγκ από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021, από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και από το Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ!

Μετά από το σκάνδαλο ντόπινγκ που είχε ξεσπάσει τα περασμένα χρόνια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός αντι-ντόπινγκ αποφάσισε να αποκλείσει την Ρωσία από όλες τις μεγάλες διοργανώσεις σε όλα τα αθήματα για τα 2 επόμενα χρόνια! Ουσιαστικά, η αρχική επιβολή της ποινής ήταν για 4 χρόνια, αλλά μετά την προσφυγή στο CAS έπεσε στα δύο!

Συγκεκριμένα, η Ρωσία δεν θα συμμετέχει στους Ολυμπιακούς και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το ερχόμενο καλοκαίρι, ούτε και στο Μουντιάλ του 2022!

Η Ρωσία δεν θα μπορεί να αγωνιστεί στις μεγάλες διοργανώσεις, ωστόσο μπορεί να κατέβει στα προκριματικά των διοργανώσεων! Για παράδειγμα, η Ρωσία θα μπορέσει να αγωνιστεί στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά όχι στην τελική φάση ακόμη και να καταφέρει βάσει βαθμολογίας να το κερδίσει!

