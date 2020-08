Βηρυτός: Συγκλονίζουν Ελληνες τραυματίες: «Εχασα το μάτι μου, η χώρα πέθανε»

Kάθε ώρα που περνάει λιγοστεύει τις ελπίδες για να βρεθούν αγνοούμενοι στα συντρίμμια των κτιρίων που κατέρρευσαν από την φονική έκρηξη στη Βηρυτό που έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 135 ανθρώπους, τραυμάτισε πάνω από 4.500, ξεσπίτωσε τουλάχιστον 300.000 πολίτες και φέρνει τον Λίβανο σε οικονομικό μαρασμό με την ανθρωπιστική κρίση να είναι ο επόμενος επώδυνος σκόπελος που καλείται να περάσει η χώρα.

Την ίδια ώρα η ελληνική παροικία του Λιβάνου, που μετρά μία νεκρή Ελληνολιβανέζα και πέντε τραυματίες, προσπαθεί κι αυτή να μαζέψει τα κομμάτια της και να βρει ξανά σφυγμό μέσα στον θάνατο και τον σπαραγμό. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της Άννας Αρμάου, Ελληνίδας κατοίκου της Βηρυτού που έχασε το μάτι της στην φονική έκρηξη. «Ήμουν σπίτι, ζω στον τέταρτο όροφο. Δεν έμεινε τίποτα, όλα καταστράφηκαν. Κατέβηκα με τα αίματα τις σκάλες. Με πήγαν σε τρία νοσοκομεία και δεν υπήρχε μέρος να με βάλουν» περιγράφει στον ΣΚΑΙ η Ελληνίδα τραυματίας. «Τα αίματα έτρεχαν από το πρόσωπο και τα μάτια μου, ο κόσμος έτρεχε σαν τρελός στο δρόμο» τονίζει η κυρία Αρμάου περιγράφοντας την φρίκη που ακολούθησε των όλεθρο της τρομερής έκρηξης.

«Αγαπούσα το Λίβανο αλλά τώρα πια θέλω βοήθεια από την δική μου πατρίδα» λέει με πόνο ψυχής η κυρία Αρμάου τονίζοντας πως η φρίκη που βίωσε την κάνει να νιώθει πως δεν θέλει να βλέπει πια την πόλη που μέχρι πρότινος ζούσε. «Θέλω να πάω στην πατρίδα μου», καταλήγει.

«Η έκρηξη ήταν απερίγραπτη. Εγώ που έζησα εμφύλιο πόλεμο για χρόνια, δεν έχω δει, ούτε έχω ζήσει τέτοια κατάσταση», τόνισε ο πατέρας Αυγουστίνος. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε πως ενώ λειτουργούσε μέσα στην εκκλησία που βρίσκεται περίπου 500 με 600 μέτρα από το σημείο της έκρηξης, άκουσε κάτι σαν βόμβα ή σαν πτώση αεροπλάνου και μετά από 6 με 7 δευτερόλεπτα, ενώ έψελνε πετάχτηκαν τα παγκάκια των πιστών από το ωστικό κύμα και ο κόσμος ξεκίνησε να φωνάζει δυνατά, ενώ δεν μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει.

CNN drone footage shows some of the devastation caused by the massive explosion in Beirut.

The blast rocked the Lebanese capital on Tuesday evening, leaving at least 100 dead and thousands injured. https://t.co/jmsnfb3n10 pic.twitter.com/aiWrnVjYoX

— CNN International (@cnni) August 5, 2020