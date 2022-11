Βιωματικά Σεμινάρια Συναισθηματικής Νοημοσύνης με το «Σύστημα Στανισλάβσκι» τον Δεκέμβρη στη Λάρισα

Στην πόλη της Λάρισας θα βρίσκεται την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022 ο Acting Coach κ. Γιώργος Καστρουνής γνωστός για τα προγράμματα βιωματικών σεμιναρίων με το «Σύστημα Στανισλάβσκι».

Τα Σεμινάρια περιλαμβάνουν Υποκριτική, Αυτοσχεδιασμό, Ασκήσεις Συνδεσιμότητας και Επικοινωνίας, ασκήσεις Ανάπτυξης της Ενσυναίσθησης αλλά και Ενσυνειδητότητας και επιτυγχάνονται μέσω επιλεγμένων ασκήσεων υποκριτικής. Το «Σύστημα Στανισλάβσκι» έχει ως στόχο να μας απαλλάξει από τα βαρίδια εγκατεστημένων συμπεριφορών, προκαταλήψεων, ταμπού, και πάσης φύσεως αναστολών. Αυτές οι δεξιότητες, αναπτύσσουν και εκγυμνάζουν την Συναισθηματική μας Νοημοσύνη και βοηθούν να γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί όχι μόνο στο θέατρο επί σκηνής, αλλά και στην ίδια μας την καθημερινότητα.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και την έκφραση των συναισθημάτων τους. Επαγγελματίες, ερασιτέχνες ηθοποιούς, σπουδαστές δραματικών σπουδών, θεατρόφιλους, στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες, πωλητές, εκπαιδευτικούς, δικηγόρους, γιατρούς κ.α.

ΡΟΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

11:30 – 12:00: Προσέλευση /Καφές

12:00: Έναρξη Σεμιναρίου

14:30-15:15: Διάλειμμα για φαγητό και συζήτηση

18:00: Τέλος Σεμιναρίου

(Θα υπάρξουν 2-3 ολιγόλεπτα διαλείμματα ανάλογα με τη ροή και χρόνος για συζήτηση)

Κυριακή, 4/12/22, στις 11:30 – 18:00

Τόπος διεξαγωγής: Θέατρο Τεχνών Λάρισας, Τζαβέλα 1 & Εργ. Πρωτομαγιάς

*Οι συμμετέχοντες θα λάβουν: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Κόστος Σεμιναρίου: 25 ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

►Τηλέφωνο : 6974625405 (υπεύθυνη διοργάνωσης και συντονισμού: Αναστασία Μιχαλούδη)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ (Acting Coach)

Ο Γιώργος Καστρουνής είναι Ελληνοαμερικάνος και γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες (Bachelor of Arts) στην Αγγλία στο Kingston University. Στη συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά (Master of Arts) στο London School of Economics στην Αγγλία και στο New School for Social Research της Νέας Υόρκης. Η αγάπη του όμως για το θέατρο τον ώθησε να σπουδάσει Υποκριτική και Σκηνοθεσία στο American Academy of Dramatic Arts στη Νέα Υόρκη. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Ντακότα (North Dakota State University) στην Αμερική, όπου και απέκτησε το πτυχίο Master of Arts στις Θεατρικές Τέχνες. Έχει δημοσιεύσει μια πληθώρα από βιβλία-ημερολόγια, λευκώματα και συλλογές ποιημάτων και έχει συνεργαστεί με μεγάλους εκδοτικούς οίκους. Επιπλέον έχει γράψει θεατρικά έργα τα οποία έχουν παιχτεί από ερασιτεχνικούς και επαγγελματικούς θιάσους στην Αμερική και στην Ελλάδα και ο ίδιος έχει συμμετάσχει σε θεατρικές παραστάσεις ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης, αλλά και σε τηλεοπτικές σειρές και σε κινηματογραφικές παραγωγές. Δημιούργησε τη Θεατρική Σχολή, “Actors in Action”, για παιδιά και ενήλικες, και ίδρυσε τον δικό του εκδοτικό οίκο (Εκδόσεις ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ). Τέλος, δημιούργησε το “EQ Fitness Program”, ένα πρόγραμμα βιωματικών σεμιναρίων, για την ανάπτυξη, ενδυνάμωση, και εκγύμναση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης μέσω επιλεγμένων ασκήσεων υποκριτικής.