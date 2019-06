Τσιτσιπάς: Τον απέκλεισε από τα ημιτελικά ο «κακός δαίμονας»

O Καναδός Φέλιξ Αλιασίμ είναι ο κακός δαίμονας του Στέφανου Τσιτσιπά και το απέδειξε και στο Queen’s Club του Λονδίνου. Ο Αλιασίμ νίκησε τον 20χρονο Ελληνα τενίστα με 7-5, 6-2 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του κορυφαίου βρετανικού τουρνουά.

Ο Αλιασίμ όπως και με τον Νίκ Κύργιο στα προημιτελικά έκανε φοβερή εμφάνιση. Ολοκλήρωσε με 28 γουίνερς έναντι 15 του Τσιτσιπά ο οποίος έχασε και τα 7 μπρέικ πόιντ που είχε στο ματς.

Κατά τη διάρκεια του 2ου σετ ο Τσιτσιπάς έδειξε να αντιμετωπίζει ενόχληση στον δεξί του ώμο, που όμως στο φινάλε δε φάνηκε να είναι κάτι σοβαρό.

Ο Καναδός στο 6-5 του 1ου σετ έκανε μπρέικ στο σερβίς του Τσιτσιπά και πήρε το 1ο σετ αλλά και το πλεονέκτημα στην ψυχολογία. Ο Τσιτσιπάς έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 3ο γκέιμ όταν απώλεσε διπλό μπρέικ πόιντ αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε.Στο δεύτερο σετ ο Αλιασίμ έκανε γρήγορο break στο πρώτο σερβίς γκέιμ του Τσιτσιπά.

The records continue to tumble…@felixtennis defeats top seed Tsitsipas to become the youngest #QueensTennis semi-finalist since 18/yo Hewitt in 1999! pic.twitter.com/1dB9GlfgP6

— Tennis TV (@TennisTV) June 21, 2019