Τσιτσιπάς: Ο Ελληνας Master πήρε τα σκήπτρα από τον Φέντερερ και προκρίθηκε στον τελικό (video)

Oνειρεμένες στιγμές ζει το ελληνικό τένις στο πρόσωπο του Στέφανου Τσιτσιπά που στον σημαντικότερο αγώνα της καριέρας του κατάφερε να γίνει ο πρώτος Ελληνας που θα αγωνιστεί στον τελικό των… τελικών του παγκοσμίου επαγγελματικού τένις και έβαλε το όνομα του στο πάνθεον των κορυφαίων που έχουν φτάσει στον τελικό.

Ο αγώνας ήταν συγκλονιστικός και ήταν η πιο μεστή και ολοκληρωμένη εμφάνιση του Ελληνα τενίστα στη διοργάνωση και μάλιστα απέναντι στο ίνδαλμα του Ρότζερ Φέντερερ που έχει στην κατοχή του έξι τίτλους της κορυφαίας διοργάνωσης. Να σημειωθεί πως στο ATP Finals στο Λονδίνο αγωνίζονται κάθε χρόνο οι οκτώ πρώτοι τενίστες της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Τσιτσιπάς με τη νίκη του επί του Φέντερερ που είναι η τρίτη σε έξι μεταξύ τους αναμετρήσεις, κατάφερε να περάσει στον τελικό της διοργάνωσης και θα περιμένει τον αντίπαλο του απόψε μετά τον αγώνα μεταξύ του Αυστριακού Ντομινίκ Τιμ και του Γερμανού Αλεξάντερ Ζβέρεφ που ήταν και ο κάτοχος του τίτλου στη διοργάνωση το 2018.

Ο Ελληνας τενίστας ήταν αποφασισμένος για όλα και το απέδειξε από την πρώτη στιγμή που πάτησε στο κόρτ Eκανε μπρέικ μόλις στο 2ο γκέιμ του 1ου σετ και προηγήθηκε 2-0. Από εκεί και πέρα κράτησε το σερβίς του και με καλές επιστροφές κράτησε μακριά τον Φέντερερ από το να απαντήσει άμεσα.

Καθοριστικό ήταν το 7ο γκέιμ όπου Φέντερερ προηγήθηκε 40-0 και είχε τρία μπρέικ πόιντ, όμως, ο Τσιτσιπάς έσβησε και τα τρία και κατάφερε να κρατήσει το σερβίς του. Κράτησε το προβάδισμα με 5-2 και τελικά πήρε το σετ με 6-3 κάνοντας το 1-0 σετ.

Flying out the blocks!

It's the perfect start for @StefTsitsipas as he takes the first set 6-3

