Τρομακτικό ατύχημα στη Formula 1 – Νέος θρίαμβος του Χάμιλτον

Κανείς και τίποτα δεν μπορεί να βάλει φρένο στην ξέφρενη πορεία του Λιούις Χάμιλτον προς την κατάκτηση του έβδομου τίτλου στη Formula 1. O εξάκις παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε… περίπατο στην πίστα του Spa στο Βέλγιο και πανηγύρισε την πέμπτη του εφετινή νίκη σε εφτά αγώνες και την 89η επικράτηση στην καριέρα του. Χρειάζεται πλέον δύο νίκες για να ισοφαρίσει την εκπληκτική επίδοση του θρυλικού Μίχαελ Σουμάχερ που έφτασε μέχρι τις 91 νίκες. Η Mercedes θριάμβευσε καθώς ο Βάλτερι Μπότας τερμάτισε δεύτερος δίχως όμως να μπορέσει να ακολουθήσει τον ρυθμό του άπιαστου Χάμιλτον, ενώ στην τρίτη θέση έμεινε ο Μαξ Φερστάπεν. Με το φινάλε του αγώνα, κάνοντας τη χαρακτηριστική κίνηση του υπέρ-ήρωα Black Panther, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου ηθοποιού Τσάντγουικ Μπόουζμαν.

Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι: Ρικιάρντο, Οκον, Αλμπον, Νόρις, Γκασλί, Στρολ και Πέρες, ενώ ο Ρικιάρντο έκανε τον ταχύτερο γύρο κερδίζοντας έναν επιπλέον βαθμό. Τον αγώνα πάντως λίγο έλειψε να επισκιάσει το τρομακτικό ατύχημα που είχαν ο Τζιοβινάτσι με τον Ράσελ. Ο Ιταλός πιλότος έχασε τον έλεγχο της Alfa Romeo στη διάρκεια του 10ου γύρου, χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα στα προστατευτικά με αποτέλεσμα να διαλυθεί το μονοθέσιό του. Κι ο Βρετανός που τον ακολουθούσε δεν μπόρεσε να αποφύγει μια ρόδα που ξεκόλλησε από την Alfa Romeo κάτι που τον έστειλε πάνω στα προστατευτικά. Το ευχάριστο είναι πως και οι δυο οδηγοί βγήκαν σώοι από αυτό το ατύχημα.

Good to see both drivers look ok 👍#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/JFZMuWIY75

— Formula 1 (@F1) August 30, 2020