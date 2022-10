Τροχαίο ατύχημα είχε η Κάμαλα Χάρις – Γιατί αναφέρθηκε αρχικά σαν «μηχανική βλάβη»

H αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις ενεπλάκη με το όχημά της σε τροχαίο ατύχημα ενώ κατευθυνόταν προς τον Λευκό Οίκο, ένα περιστατικό που αρχικά είχε αναφερθεί ως «μηχανική βλάβη». Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα περίπου στις 10:30, όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου της αντιπροέδρου χτύπησε στο κράσπεδο υπόγειας διάβασης στην Ουάσιγκτον, όπως επιβεβαίωσε και η Μυστική Υπηρεσία, η οποία είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια του προεδρου και του αντιπροέδρου.

Από την πρόσκρουση υπέστη ζημιές ελαστικό του οχήματος, που χρειάστηκε να αντικατασταθεί. Για τον λόγο αυτό ακινητοποιήθηκε η αυτοκινητοπομπή με την αντιπρόεδρο.

#KamalaHarris' car was involved in an accident on a closed road in Washington

The "Washington Post" revealed that a car carrying US Vice President Kamala #Harris had an accident a few days ago, but the Secret Service said it was just a "mechanical failure."#United_States pic.twitter.com/OETAhuxdBC

