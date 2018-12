Τράπεζα Πειραιώς: Ανάληψη καθηκόντων Chief Operating Officer από τον Ανώτερο Γενικό Διευθυντή Δ. Μαυρογιάννη

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι ο κ. Δημήτρης Μαυρογιάννης αναλαμβάνει, ως Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, καθήκοντα Chief Operating Officer του Ομίλου από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ο κ. Μαυρογιάννης με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό χώρο υπήρξε, ήδη από το 1999, πρωτοπόρος στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των τραπεζών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Από το 2012 εργάστηκε στην Commercial Bank of Qatar ως Chief Technology Officer και στην Commercial Bank of Dubai ως Chief Information Officer, αντίστοιχα, με κύριους τομείς δραστηριότητας την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών για την συνεχή αναβάθμιση των πληροφορικών συστημάτων και των τραπεζικών εργασιών, καθώς και τη δημιουργία ψηφιακών τραπεζών.

Προηγουμένως, εργάστηκε στον Όμιλο της Eurobank, όπου διατέλεσε Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής, Δ/νων Σύμβουλος της θυγατρικής e-Solutions και υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού του Retail και του e-Banking.

Είναι κάτοχος Βachelor of Εngineering από το Πανεπιστήμιο του Sussex, M.Sc. από το UCL και ΜΒΑ από το Imperial College.