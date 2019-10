Τραμπ σε Ερντογάν: Σ’ ευχαριστώ!

Tην ικανοποίησή του για την επίτευξη της εκεχειρίας στο συριακό έδαφος εξέφρασε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Σπουδαία νέα από την Τουρκία. Θα σωθούν εκατομμύρια ζωές» ανέφερε μεταξύ άλλων και ευχαρίστησε τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών και τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019