Τουρκία και ΗΠΑ συμφώνησαν την κατάπαυση του πυρός στη Συρία. Μάλιστα, λίγο μετά τις 20:30 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε ένα tweet, προϊδεάζοντας για θετικές εξελίξεις μετά τη συνάντηση που είχε ο αντιπρόεδρος, Μάικ Πενς, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Εξαιρετικά νέα από την Τουρκία. Σε λίγο η συνέντευξη Τύπου. Ευχαριστώ κύριε Ερντογάν. Εκατομμύρια ζωές ανθρώπων θα σωθούν», έγραψε χαρακτηριστικά. Όπως αναφέρουν Τούρκοι διπλωμάτες η «Τουρκία έχει καταφέρει να πάρει όλα όσα ήθελε».

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019