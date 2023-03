Τομ Κρουζ: Οι… μαμάδες παγκοσμίως τον ψήφισαν ως τον πιο σέξι ηθοποιό του κινηματογράφου

Ο Τομ Κρουζ ψηφίστηκε από τις… μαμάδες παγκοσμίως ως ο πιο σέξι ηθοποιός του κινηματογράφου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την κινηματογραφική εταιρεία «Showcase Cinemas», 2.000 μητέρες ανά τον κόσμο κλήθηκαν να επιλέξουν ποιοι είναι οι πιο σέξι άνδρες ηθοποιοί όλων των εποχών και να δηλώσουν την αγαπημένη τους ταινία.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της DailyMail, ο πιο γοητευτικός ηθοποιός αναδείχθηκε ο πρωταγωνιστής του «Top Gun», ρίχνοντας έτσι από τον «θρόνο» του τον Ρόμπιν Γουίλιαμς, ο οποίος κατείχε τη θέση.

Tom Cruise beats out Robin Williams to be named the sexiest male actor of all time by the experts… mums!

