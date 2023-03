Λανς Ρέντικ: Η πρώτη ανάρτηση της συζύγου του μετά τον θάνατό του – «Μας έφυγε πολύ νωρίς»

Ο Λανς Ρέντικ άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 60 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «The Wire» και στο δημοφιλές franchise του «John Wick» είχε κοντά του τις τελευταίες του στιγμές την οικογένειά του.

‘The Wire’ and ‘John Wick’ star Lance Reddick has died at the age of 60. pic.twitter.com/UD5FVFaHMT

Η χήρα του ηθοποιού, Στέφανι Ρέντικ έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αφιερωμένη στον σύζυγό της και ευχαρίστησε το κοινό του για την αγάπη και την υποστήριξη που δείχνει στην οικογένειά του.

«Ο Λανς μας έφυγε πολύ νωρίς. Σας ευχαριστούμε για τη συντριπτική αγάπη, την υποστήριξη και τις όμορφες ιστορίες που μοιραστήκατε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία 24ωρα. Βλέπω τα μηνύματά σας και δεν μπορώ να εκφράσω πόσο ευγνώμων είμαι που τα έλαβα», έγραψε η Στέφανι Ρέντικ.

So sad!!! Lance Reddick's wife Stephanie speaks out for the first time after his death: 'Taken from us far too soon'https://t.co/a8wE6ho6XG

