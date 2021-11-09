Το πρόγραμμα των rapid tests στη Θεσσαλία αύριο Τετάρτη 10 Νοεμβρίου

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021:
-Στην Π.Ε. Λάρισας:
08:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ / ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
08:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ
08:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΑΙΘΡΙΟ
09:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΑΠΗ
09:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΝΝΩΝ/2495350017
08:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ / ΑΓΧΙΑΛΟΥ 4
08:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ/ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
-Στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων:
08:00-16:00 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ/ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ
08:30-13:30 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟ/ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ & ΙΩΛΚΟΥ
10:00-13:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΤΡΙΚΕΡΙ/ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
– Στην Π.Ε. Τρικάλων:
09:30-15:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ-5Ο ΚΑΠΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
07:30-14:30 MΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ,ΤΡΙΚΑΛΑ
08:00-11:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
08:00-10:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
11:30-13:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
-Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
08:00-16:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
08:00-11:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Τ.Κ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
09:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ DRIVE THROUGH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ
12:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Τ.Κ ΦΥΛΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ