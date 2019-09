Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (photos)

Στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Περίπτερο 14 Stand 20, με τις ακόλουθες δράσεις:

 Foodoxys, Spin-off εταιρεία του Π.Θ. -Συσκευή μέτρησης αντιοξειδωτικών στα τρόφιμα και στο αίμα http://upload.users.uth.gr/files/FoodOxys Brochure.pdf

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δημήτρης Κουρέτας, Καθηγητής Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Φώτης Τέκος, Δ/νων Σύμβουλος, Δρ. Νίκος Γκουτζουρέλας, Μαρία Κανάκη

 fuelGR: δωρεάν εφαρμογή για κινητό ή Η/Υ που παρέχει ενημέρωση για τα βενζινάδικα και τις τιμές των καυσίμων

Φώτης Κόκκορας, Λέκτορας Γενικού Τμήματος Λάρισας

 Το γνωστικό αντικείμενο των Θαλάσσιων Θηλαστικών http://diae.uth.gr/?page_id=434

Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου περιβάλλοντος, Γιώργος Γκάφας, Επ. Καθηγητής ΤΓΙΥΠ, Γρηγόρης Καραμήτρος, Υπ. διδάκτορας ΤΓΙΥΠ

 THERMOpyLae: Το πρώτο Ελληνικό Ραδιοτηλεσκόπιο

https://www.nooz.gr/tech/1490803/to-prwto-radiotileskopio-diethnwn-prodiagrafwn-stin-ellada

Γεώργιος Βελντές, Επ. Καθηγητής Γενικού Τμήματος Λαμίας



 Προβολή του ερευνητικού έργου της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ)

https://www.moke.uth.gr/

ΜΟΚΕ: Γιώργος Σταμπουλής, Επ. Καθηγητής Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Βασιλική Γεωργατζή, Υπ. Διδάκτορας

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ Επιχειρηματικότητας: Κυριάκος Τσαμαντουρίδης, Αγγελική Τσαμέτη

 Παρουσίαση του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)με έργα φοιτητών

http://www.uth.gr/tmimata/fwsd

Ιωάννης Παπαδόπουλος και Γεώργιος Νταλός, Καθηγητές Γενικού Τμήματος Λάρισας Π.Θ.

 Center of International Education Παν/μίου Θεσσαλίας: Στρατηγική διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Παρουσίαση των δράσεων MOU/Summer school/ Confucius/ International Master Degrees

http://www.uth.gr/news/4875-20190701-sxoleio

Γεώργιος Πετράκος, Καθηγητής Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α, Πρόεδρος CIE

Μαρία Αδαμάκου, υπεύθυνη CIE

 Startup ΜΟ.Κ.Ε – Ομάδα Olivex: Τεχνολογίες Internet of Things στην αποθήκευση ζυμούμενων τροφίμων https://www.oliveex.io/

Άρης Κολιγλιάτης, Δημήτρης Γκαραγκούνης, Κωνσταντίνος Ακρίβος

 Startup ΜΟ.Κ.Ε – Ομάδα SummOn: Εφαρμογή διαχείρισης των προσωπικών κοινωνικών δικτύων

Επ. Καθηγητής ΤΟΕ Γιώργος Σταμπουλής, Ζαφειρίδης Γιώργος, Ιακωβάκης Αλέξανδρος, Μουρατίδης Σταύρος, Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης

 Πλοηγός Life Green your move

https://www.sofokleousin.gr/life-green-your-move-oikologikos-ploigos-metakinisis-apo-to-panep http://www.mie.uth.gr/n_labs_main.asp?id=9

Γιώργος Σαχαρίδης, Επ. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

 Δράσεις από το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: To Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities και το Data-Stories Conference

https://www.pelionsummerlab.net/

https://datastoriesconfestival.weebly.com/

Πηνελόπη Παπαηλία, Αν. Καθ. του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

 Βιολειτουργικά τρόφιμα

http://www.uth.gr/tmimata/food

Γιάννης Γιαβάσης, Αν. Καθηγητής Γενικού Τμήματος Λάρισας

 Παρουσίαση του νέου μονοθέσιου φόρμουλα «ΑΜΦΙΟΝΑΣ»

Centaurus Racing Team: Ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας https://www.facebook.com/Centaurus.Team

Κυριακή 8/9/2019

17:00-17:30

Τίτλος: «Αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές, πρεβιοτικές και υπολιπιδαιμικές δράσεις πολυφαινολών ελιάς σε καινοτόμα βιολειτουργικά τρόφιμα και ζωοτροφές»

Ομιλητής: Ιωάννης Γιαβάσης, Αν. Καθηγητής Γενικού Τμήματος Λάρισας Π.Θ.

17:30-18:00

Τίτλος: «Ο ρόλος του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Π.Θ. στην επιστήμη, στην έρευνα και στην κοινωνία»

Ομιλητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος και Γεώργιος Νταλός, Καθηγητές Γενικού Τμήματος Λάρισας Π.Θ.

Σάββατο 14/9/2019

16:30-17:00

Τίτλος: «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον»

Ομιλητές: Στεριανή Ματσιώρη, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος., Σοφοκλής Δρίτσας, ΕΔΙΠ Τ.Γ.Ι.Υ.Π. του Π.Θ.



17:00-17:30

Τίτλος: «Εφαρμογές της ανάλυσης εκπνοής στην διάγνωση του καρκίνου»

Ομιλητές: Ανδρέας Τσακάλωφ, Αν. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Μιχάλης Κουρέας, μεταδιδακτορικός ερευνητής Τ.Ι Π.Θ.

17:30-18:00

Τίτλος: «Ο ρόλος του Εργαστηρίου Εμβρυολογίας στη σύγχρονη ιατρική εκπαίδευση και οι νέοι ορίζοντες του γνωστικού της αντικειμένου σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της τεχνολογίας»

Ομιλητής: Σωτήρης Σωτηρίου, Επ. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Π.Θ.

Κυριακή 15/9/2019

13:45-14:15

Τίτλος: «Ο Χωρικός Σχεδιασμός (planning) στην Ελλάδα και το Τμήμα ΜΧΠΠΑ»

Ομιλητής: Άρης Σαπουνάκης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πρόεδρος ΤΜΧΠΠΑ του Π.Θ.

14:15-14:45

Τίτλος: «Η Περιφερειακή Ανάπτυξη και το Τμήμα ΜΧΠΠΑ»

Ομιλητής: Γιώργος Πετράκος, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Π.Θ.,

15:00-15:30

Τίτλος: «Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων του Όρους Τροόδους στην Κύπρο»

Ομιλητής: Δημήτρης Γούσιος, Εργαστήριο Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Π.Θ.