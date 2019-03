Tο Ethnofest ταξιδεύει στο Βόλο

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Ethnofest ταξιδεύει στο Βόλο, και θα παρουσιαστούν οι εξής επιλεγμένες ταινίες από το πρόγραμμα του 9ου Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου – Ethnofest:

Μade in Absence / Εν τη Aπουσία (Ελλάδα, 2018, 9′)

Σκηνοθεσία: Δώρα Ιντζιρτζή, Julie Reintjes, Paula Zanardi

*χωρίς ελληνικούς υπότιτλους

Between Accursed Mountains / Ανάμεσα σε Καταραμένα Βουνά (Ολλανδία, 2018, 26′)

Σκηνοθεσία: Jip van Steenis

Knots and Holes. An essay film on the life of nets / Κόμποι και Τρύπες.

Μια ταινία δοκίμιο στη ζωή των διχτυών (Ολλανδία, Βραζιλία, 2018, 73′)

Σκηνοθεσία: Mattijs van de Port

Platzkart / Ταξίδι στη Γ΄ θέση (Ρωσία, 2017, 85′)

Σκηνοθεσία: Rodion Ismailov

Qu’importe la gravité / Σχετικά με τη βαρύτητα (Καναδάς, Ελβετία, 2017. 79′)

Σκηνοθεσία: Matthieu Brouillard

Οι προβολές θα γίνουν στο Mουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα (Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς) στις 27 Μαρτίου 2018 και ξεκινούν στις 16:00.