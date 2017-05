Τι είπε μπροστά στον Τσίπρα ο Ερντογάν για τη Συνθήκη της Λωζάνης – Σάλος στα κόμματα

Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε στην Κίνα ο Ελληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο περιθώριο του 2ου Ελληνοκινεζικού Φόρουμ Πόλεων που διοργανώνει η κινεζική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Τούρκος πρόεδρος ενώπιον του Έλληνα πρωθυπουργού εξέφρασε την επιθυμία για την πλήρη υλοποίηση της Συνθήκης της Λωζάνης. Την συγκεκριμένη πληροφορία μετέφερε το ΑΠΕ σε δύο τηλεγραφήματά του, στις 09:53 και στις 11:52.

«Τη θετική ατζέντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων έθεσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε στο Πεκίνο με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος την υιοθέτησε και στο τέλος της συνάντησης ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία για την πλήρη υλοποίηση της Συνθήκης της Λωζάνης, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μεν πρώτο και στο δεύτερο σημειώνει το εξής: «Τη θετική ατζέντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων έθεσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Πεκίνο. Προς την ατζέντα αυτή μετακινήθηκε και ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος την υιοθέτησε σε μεγάλο βαθμό και στο τέλος είπε ότι ο ίδιος επιθυμεί την πλήρη υλοποίηση της Συνθήκης της Λωζάνης, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ».

Η εν λόγω αποστροφή του Τούρκου Προέδρου για «την πλήρη υλοποίηση της συνθήκης της Λωζάνης» ερμηνεύτηκε ως επαναφορά του αιτήματος της Τουρκίας για αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου στο υψηλότατο επίπεδο. Το υπουργείο Εξωτερικών από την πλευρά του έχει χαρακτηρίσει ως ανυπόστατο τον παραπάνω τουρκικό ισχυρισμό.

Πίσω στην Αθήνα, η περίεργη αναφορά του Τούρκου Προέδρου προκάλεσε σάλο στην αντιπολίτευση με τη ΝΔ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη να αντιδρούν έντονα

Κουμουτσάκος: Ο Ερντογάν αναφέρεται σε εφαρμογή της Συνθήκης της Λωζάνης όπως ο ίδιος την ερμηνεύει.

Ο Τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter σχολίασε: «Ο Ερντογάν,προφανώς, αναφέρεται σε εφαρμογή της Συνθήκης της Λωζάνης όπως ο ίδιος την ερμηνεύει. Δε μεταβάλλει καθόλου την τουρκική πολιτική».

Λοβέρδος: Η συνθήκη της Λωζάνης και ισχύει και εφαρμόζεται

«Η συνθήκη της Λωζάνης και ισχύει και εφαρμόζεται. Αδιαπραγμάτευτο», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ανδρέας Λοβέρδος σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Πεκίνο.

«Όλα τα άλλα είναι τουρκικοί «ευσεβείς πόθοι» που δεν έχουν καμία αξία στο διεθνές πεδίο και που σήμερα εκφράστηκαν με θρασύτητα από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενώπιον του Έλληνα Πρωθυπουργού», συνέχισε ο κ. Λοβέρδος.

Η συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν

Πολλαπλά μηνύματα αντάλλαξαν ο πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν κατά την συνάντησή τους στο Πεκίνο που διήρκησε 1,5 ώρα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Αλέξης Τσίπρας μετέφερε στον τούρκο πρόεδρο πως «είναι απαραίτητος ο τερματισμός της έντασης» και να αποκλιμακωθούν οι προκλήσεις της Αγκυρας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο και τάχθηκε υπερ της επαναφοράς θετικής ατζέντας στα Ελληνοτουρκικά καθώς υπερ της στήριξης για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Σε ότι αφορά την ευρωπαϊκή ενταξιακή πορεία της Τουρκίας ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι η Ελλάδα τη στηρίζει αρκεί να το επιδιώκει και να το θέλει και η ίδια η γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός έθεσε θετική ατζέντα ελληνοτουρκικών με την οποία ο Τούρκος πρόεδρος συμφώνησε. Και ειδικότερα αφορούν:

Οικονομία (Τουρισμός,επενδύσεις,ακτοπλοική σύνδεση Σμύρνης-Θεσσαλονίκης κλπ)

Επανέναρξη διερευνητικών-διαύλου μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας

Προετοιμασία υψηλών επαφών και ενδεχόμενο G to G τον Οκτώβριο του 2017

Διάλογος για την Ευρωπαική ενταξιακή πορεία

Επιπλέον, επισημάνθηκε η σημασία της απόφασης να παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.Προκόπης Παυλόπουλος στην Κων/λη στις 22 Μάη για πρώτη φορά μετά απο πολλές δεκαετίες.

Σύμφωνα πάντα με πηγές του Μαξίμου, ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε τις πάγιες θέσεις του και συμφώνησε για την ανάγκη αποφυγής εντάσεων την επόμενη περίοδο και στη σημασία διαύλου αρχηγών ΓΕΕΘΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Ερντογάν συμφώνησε στη σημασία της συνθήκης της Λωζάννης και στην εφαρμογή της.

Σε ότι αφορά στο Κυπριακό ο κ. Τσίπρας εξέφρασε τη στήριξη του στις συνομιλίες, για τις οποίες είπε ότι πρέπει να προστατευθούν, προκειμένου να πετύχουν και για να γίνει η Διάσκεψη της Γενεύης επισήμανε ότι πρέπει να υπάρξει ουσιαστική προετοιμασία για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ σχετικά με το μεταναστευτικό ο Ρ.Τ. Ερντογάν είπε ότι η ΕΕ δεν υλοποιεί τη δέσμευσή της για την κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες που επισκέπτονται ευρωπαϊκές χώρες, με τον Αλ. Τσίπρα να απαντά ότι η Ελλάδα επιδιώκει να εφαρμοστεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας.

Στη συζήτηση για το Κυπριακό, πάλι σύμφωνα με το ΑΠΕ, δεν υπήρξε σύγκλιση απόψεων αναφορικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε στο θέμα των Τούρκων στρατιωτικών που διέφυγαν στην Ελλάδα και ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι θέμα της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο του Belt and Road Forum for International Cooperation που διοργανώνει η κινεζική κυβέρνηση, στο ξενοδοχείο Four Seasons, και κράτησε μια ώρα και δέκα λεπτά. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς, και ο γγ του Υπουργείου Εξωτερικών για θέματα διεθνούς οικονομικής συνεργασίας Γιώργος Τσίπρας. Από τουρκικής πλευράς στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Πηγή: iefimerida