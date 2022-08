Θρίλερ στο Μπρονξ: Ηθοποιός έπεσε από τον 6ο όροφο με τη σύζυγό του

Νεκροί εντοπίστηκαν πρωί του Σαββάτου (6/8) στην αυλή πολυκατοικίας στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης ο ηθοποιός Florind Belliu (35 ετών) και η σύζυγος τους Ornela Shehi (28 ετών).

Το ζευγάρι, που ήταν γονείς δύο παιδιών, έπεσε από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Κάμερα κατέγραψε την 28χρονη να πέφτει πρώτη και να χτυπά στο δρομάκι, με τον σύζυγό της να προσγειώνεται λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

Ο ηθοποιός ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Τεχνών στα Τίρανα της Αλβανίας. Πριν μετακομίσει στις ΗΠΑ έπαιξε στην τηλεόραση και στο θέατρο.

Ο 35χρονος, όπως αναφέρει το EuroNews Albania, πριν από δύο χρόνια έγραφε δύο βιβλία και ήλπιζε πως το ένα θα γινόταν σενάριο για το Netflix.

— Euronews Albania (@EuronewsAlbania) August 7, 2022