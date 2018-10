Θλίψη στο παγκόσμιο μπάσκετ: «Έφυγε» στα 51 του ο γενικός γραμματέας της FIBA

Μια είδηση αναστάτωσε το μεσημέρι της Κυριακής την παγκόσμια οικογένεια του μπάσκετ.

Εντελώς απροσδόκητα και σε ηλικία μόλις 51 ετών, ο Πάτρικ Μπάουμαν έφυγε από τη ζωή.

Ευρισκόμενος στο Μπουένος Άιρες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, ο γενικός γραμματέας της FIBA υπέστη καρδιακή προσβολή.

Παρόλο λοιπόν που οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό και άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος τον χώρο του αθλητισμού.

The basketball world mourns the loss of FIBA Secretary General Patrick Baumann at only 51

RIP pic.twitter.com/ZqdEvIKupI

— Emiliano Carchia (@Carchia) October 14, 2018