Θεατρική παράσταση «Ο Μαρξ στο Σόχο» από τη Λαϊκή Συνέλευση γειτονιάς Αγ. Νεκταρίου

Η Λαϊκή Συνέλευση γειτονιάς Αγ. Νεκταρίου προσκαλεί την Πέμπτη 29 Μαρτίου, στις 19.30 στη θεατρική παράσταση «Ο Μαρξ στο Σόχο», έργο του ιστορικού και ακτιβιστή των πολιτικών δικαιωμάτων Xάουαρντ Ζιν.

Το έργο, ένας εμπνευσμένος θεατρικός μονόλογος, φέρνει τον μεγάλο στοχαστή να αναρωτιέται «Δεν αναρωτιέστε γιατί νιώθουν την ανάγκη να με ανακηρύσσουν νεκρό, ξανά και ξανά;»

Λίγα λόγια για την παράσταση

Απηυδισμένος ο Καρλ Μαρξ από το τέταρτο Μνημόνιο της αριστεροδεξιάς κυβέρνησης εν Ελλάδι, επιστρέφει στη γη και στη φτωχογειτονιά της Νέας Ιωνίας στο Βόλο για να αποκαταστήσει τις απόψεις του. Βρήκε χρυσή ευκαιρία και το γεγονός πως ο Επίτιμος ανέβηκε στον πάνω κόσμο ώστε για μια ώρα να κατέβει αυτός στη γη και να τα βάλει με τον κάθε διαχειριστή του καπιταλισμού αλλά και με τον Πίπερ που προσπαθεί να διαστρεβλώσει τις απόψεις του και να μεταφράσει το Κεφάλαιο.῾Μα εγώ Πίπερ δεν είμαι μαρξιστής!῾

Στην εποχή των υποκριτικών Je suis…, o ίδιος δηλώνει εν τέλει το ᾿Je ne suis pas marxiste῾ (εγώ δεν είμαι μαρξιστής) καταγγέλλοντας ουσιαστικά αυτούς που τον ερμηνεύουν ως Αγία Γραφή αλλά και αυτούς που θεωρούν πως το μέλλον της ανθρωπότητας είναι το συνεχές There Is No Alternative (TINA, δεν υπάρχει εναλλακτική).

Περιοδεύον θεατρικό εγχείρημα * Ρε Αλέξης (Κύπριος επαναστάτης του Μεσαίωνα).

Παίζει: Kυριάκου Βασίλης. Σκηνοθεσία: Kυριάκου Βασίλης/Νίκος Σέργης

Αφίσα: Στέλλα Καναβού

Χώρος: Θεοφίλου 9Α, πίσω από την εφορία της Ν. Ιωνίας