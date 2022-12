The Simpsons: Πέντε φορές που προέβλεψαν παγκόσμια γεγονότα και μας σόκαραν

Το ημερολόγιο έδειχνε «17 Δεκεμβρίου του 1989» όταν οι Simpsons προβλήθηκαν για πρώτη φορά. Σήμερα, η δημοφιλής σειρά κινουμένων σχεδίων γιορτάζει τα 33α γενέθλιά της, συνεχίζει να ζει στο Springfield και να μπλέκει σε περιπέτειες.

Ο Homer, η Marge, η Lisa, ο Bart και η Maggie, σαν σήμερα λοιπόν, έκαναν πρεμιέρα στην μικρή οθόνη, με ένα επεισόδιο αφιερωμένο στα Χριστούγεννα.

Οι αγαπημένοι κίτρινοι ήρωες όλα αυτά τα χρόνια έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης και έχουν αποδείξει ότι έχουν το χάρισμα…

Από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους και την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ μέχρι την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι δημιουργοί των Simpsons, έχουν προβλέψει αρκετές φορές παγκόσμια γεγονότα και έχουν συζητηθεί πολύ.

H 11η Σεπτεμβρίου

Είναι ίσως η πιο παράξενη και πιο διάσημη από όλες τις προβλέψεις των Simpsons. Εμφανίστηκε στο επεισόδιο του 1997 με τίτλο «The City of New York vs. Homer Simpson”. Σε ένα του καρέ, υπήρχε ένα φυλλάδιο που έγραφε «Η Νέα Υόρκη με 9 δολάρια την ημέρα» και απεικόνιζε το 9 ακριβώς δίπλα από τους Δίδυμους Πύργους. Σχεδόν σχηματίζονταν η ημερομηνία της επίθεσης: 9/11.

Η είσοδος της Ελλάδας στο ΔΝΤ

Στο 10ο επεισόδιο της 23ης σεζόν με τίτλο «Politically Inept, με τον Homer Simpson», ο Homer εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ειδήσεων το 2012, όπου ένας παρουσιαστής δηλώνει πως «Η Ευρώπη βάζει την Ελλάδα στο eBay».

Tρία χρόνια μετά, την 1η Ιουλίου του 2015, η χώρα μας αδυνατώντας να πληρώσει τις δόσεις του δανείου της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρείται χρεοκοπημένη.

Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ

Εντύπωση προκαλεί ότι στο 17ο επεισόδιο της 11ης σεζόν με τίτλο «Bart to the Future» ο Bart βλέπει το μέλλον της οικογένειάς του. Συγκεκριμένα, βλέπει πως η αδερφή του Lisa θα αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ μετά την διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικανικός τότε είχε μόλις αρχίσει να μπαίνει στα πολιτικά δρώμενα της Αμερικής και κανένας δεν πίστευε πως κάποτε θα γινόταν πλανητάρχης. Οι σεναριογράφοι όμως των Simpsons προέβλεψαν και αυτό. 16 χρόνια μετά ο μεγιστάνας των ακινήτων εκλέχθηκε πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η πανδημία του κοροναϊού

Μία ακόμα «προφητεία» που συζητήθηκε ιδιαιτέρως ήταν εκείνη του κοροναϊού. Το 1993, προβλήθηκε το 21ο επεισόδιο της 4ης σεζόν, με τίτλο «Marge in Chains». Σε αυτό, η Marge κατηγορήθηκε για κλοπή και φυλακίστηκε, όσο το υπόλοιπο Springfield μολυνόταν από τη γρίπη της «Οσάκα».

Η γρίπη αυτή προκάλεσε μία πανδημία, όπως συνέβη και με τον κοροναϊό. Το εκπληκτικό είναι ότι στο συγκεκριμένο επεισόδιο, η γρίπη αυτή δεν είχε κάποια θεραπεία, πέρα από την απομόνωση. Ότι δηλαδή ισχύει και με τον COVID-19.

H ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Οι Simpson φαίνεται πως είχαν δει και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία να έρχεται, από το 1998. Το επεισόδιο λέγεται «Simpson Tide» και βλέπουμε να γίνεται λόγος για Σοβιετική Ένωση, το τείχος του Βερολίνου να υψώνεται ξανά και τανκς να βγαίνουν στους δρόμους.

«Λυπάμαι που το λέω, αλλά γεννήθηκα το 1961, οπότε έζησα 30 χρόνια με τη σκιά της Σοβιετικής Ένωσης», είπε σε συνέντευξή του στο Hollywood Reporter ο δημιουργός της πετυχημένης σειράς, Al Jeen. «Οπότε, σε εμένα, είναι δυστυχώς κανόνας κι όχι μία απλή πρόβλεψη. Απλώς σκεφτήκαμε ότι τα πράγματα θα πήγαιναν τόσο στραβά».

Ο animator συνέχισε, τονίζοντας ότι «η επιθετικότητα δε φεύγει, στην πραγματικότητα, και πρέπει να είσαι πάντα σε εγρήγορση. Το 1998, όταν προβλήθηκε αυτό το βίντεο, ήμασταν ίσως στο ζενίθ των σχέσεων Ρωσίας – ΗΠΑ».

«Αλλά, από τότε που ο Πούτιν ανέβηκε, σχεδόν όλοι ξεκαθάρισαν ότι είναι κακός και θα συμβούν άσχημα πράγματα».

Πηγή:in.gr