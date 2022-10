Τέλος εποχής στη Γαλλία: Καταργείται μετά από 120 χρόνια το εμβληματικό χάρτινο εισιτήριο του παρισινού μετρό

Το μετρό του Παρισιού καταργεί τα χάρτινα εισιτήρια έπειτα από 120 χρόνια μεταφέροντας τον υπόγειο σιδηρόδρομο της γαλλικής πρωτεύουσας σε ένα ανέπαφο μέλλον, αλλά προκαλώντας θλίψη στους λάτρεις της Πόλης του Φωτός.

Πέρα από τη βασική του χρήση, το εισιτήριο του μετρό έδωσε έμπνευση σε καλλιτέχνες, σκηνοθέτες και τραγουδιστές, λειτούργησε ως σημειωματάριο για έκτακτες περιπτώσεις και κυρίως ως σελιδοδείκτης.

“Καθώς εξαφανίζεται το εισιτήριο, εξαφανίζεται και ένα μέρος της ζωής μας”, λέει ο Γκρεγκουάρ Τονά, συλλέκτης και συγγραφέας ενός βιβλίου με την ιστορία του εισιτηρίου του μετρό.

“Το εισιτήριο του μετρό είναι μέρος του πώς απεικονίζουμε το Παρίσι”, σημειώνει ο ίδιος.

Η υπηρεσία διαχείρισης δημόσιων μεταφορών του Ιλ-ντε-Φρανς (δηλαδή της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού), η IDFM, η οποία είναι υπεύθυνη και για το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων του μετρό, επιθυμούσε το πακέτο των δέκα εισιτηρίων (“καρνέ”) να έχει καταργηθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο αυτού του έτους.

Αλλά στη συνέχεια ενέσκηψε η πανδημία του κορωνοϊού και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και με αυτήν μια παγκόσμια έλλειψη των απαιτούμενων μικροτσίπ για την κατασκευή των καρτών απεριορίστων διαδρομών που θα αντικαταστήσουν τα εισιτήρια, οι πωλήσεις των οποίων παραμένουν στα 550 εκατομμύρια τον χρόνο με πάνω από 50 τόνους χαρτιού να καταναλώνονται.

“Βιαζόμαστε, αλλά η κρίση με τα μικροτσίπ μας επιβράδυνε”, δήλωσε στο AFP ο Λοράν Προμπ, ο γενικός διευθυντής της IDFM.

Η διαχειρίστρια εταιρεία έχει αρχίσει να μειώνει τον αριθμό των σταθμών του μετρό που εξακολουθούν να πουλούν εισιτήρια σε δεκάδα για να ωθήσει το κοινό προς τις πλαστικές κάρτες και πολλά μηχανήματα ελέγχου της εισόδου στο μετρό δεν μπορούν πλέον να “διαβάσουν” χάρτινα εισιτήρια.

