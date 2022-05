Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει τελετή Αναγόρευσης του Καθηγητή Alex

Spyropoulos σε Επίτιμο Διδάκτορα την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 19.00, στο Αμφιθέατρο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του Τμήματος Ιατρικής στη ΒΙΟΠΟΛΗ Λάρισας.

Ο Καθηγητής Alex Spyropoulos θα τιμηθεί για την προσφορά του στην επιστήμη της Ιατρικής και ειδικότερα στη

διδασκαλία, στην έρευνα και στον πάσχοντα συνάνθρωπο, λαμβάνοντας τον τιμητικό ακαδημαϊκό τίτλο του

Επίτιμου Διδάκτορα.

Το πρόγραμμα της τελετής περιλαμβάνει:

Προσφώνηση του Professor of Medicine Alex SPYROPOULOS από τον Πρύτανη του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Ζήση Δ. ΜΑΜΟΥΡΗ.

Χαιρετισμό του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή Ιωάννη Λ.

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ.

«Έπαινο» προς τον Professor of Medicine Alex SPYROPOULOS από τoν Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Μιλτιάδη Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ

Ανάγνωση της Εισήγησης, του Ψηφίσματος και της Αναγόρευσης και επίδοση των τίτλων

και του Επιτηβεννίου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή Αθανάσιο Δ.

ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ προς τον Professor of Medicine Alex SPYROPOULOS

Ομιλία του τιμώμενου με θέμα: «How COVID-19 is Teaching us New Paradigms of Coagulopathy»

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό