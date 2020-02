Ταινία μικρού μήκους για την καθημερινή ζωή των Ρομά στον Βόλο (video)

Η μικρού μήκους ταινία με τίτλο ‘Yavin’, που στη γλώσσα των Ρομά σημαίνει ‘αύριο’, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CoSpIRom -Common Spaces for the Integration of Roma [EC-RDIS-DISC-AG-2017]. Η ταινία αποτελεί προϊόν συνεργασίας της ομάδας έργου με τους νεαρούς Ρομά σε μια καθημερινή ημέρα.

Το Πρόγραμμα συντονίζει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ συμμετέχουν το University of Pisa και το University of Timisoara.

Στην ταινία αναδύεται το ερώτημα: μήπως πρέπει να αλλάξει το αφήγημα για τους Ρομά;