Τα τεκμήρια της ναυτικής ιστορίας του Β’ Παγκόσμιου στην περιοχή του Παγασητικού -120 πλοια στο βυθό

Αναφορές

Greek Shipping Miracle, 2017. Ο Αποδεκατισμός της Ναυτιλίας (1940-1945). URL: http://www.greekshippingmiracle.org/el/history/1940.html (23/06/2018)

Γρ. Καρταπάνης, 2015.α. Ναυάγια από πολεμική αιτία. URL: http://www.taxydromos.gr/G.Kartapanis/193751-grhgorhs-kartapanhs-nayagia-apo-polemikh-aitia.html (23/06/2018)

UNESCO, 2001. Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. URL: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-convention/official-text/ (23/06/2018)

Χ. Ντούνης. Ναυάγια στις Ελληνικές Θάλσσσες. 1900-1950 (τομ. Α´). Αθήνα: Finatec, 2000

Kurt Hoffmann, 2015. Schiffsverluste 01.09.1939-02.09.1945. URL: http://www.schiffswrackliste.de/index.htm (23/06/2018)

Γρ. Καρταπάνης, 2015.β. Ναυάγια πολέμου με πλεούμενα νηολογίου Βόλου. URL: http://www.taxydromos.gr/%CE%93.%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82/192626-grhgorhs-kartapanhs-nayagia-pole%CE%BCoy-%CE%BCe-pleoy%CE%BCena-nhologioy-boloy.html (23/06/2018)

Δ. Γκαλόν, 2012. Ναυάγια του Νοτίου Πηλίου. URL: http://www.scubadive.gr/forum/showthread.php?t=5828 (23/06/2018)

EMODnet Bathymetry Consortium, 2016. Bathymetry Viewing and Download service. URL: http://portal.emodnet-bathymetry.eu (23/06/2018)

Papadimitriou, K., Sidiropoulos, N., Tsioumas, S., Ktistis, A., Tokmakidis, P., 2018. THEMATIC WRECK-DIVING. A PRELIMINARY STUDY OF UNDERWATER TOURS AT THE AREA OF SOUTHERN PELION AND NORTHERN EVIA, GREECE. In proceedings of BRAU4 Itinerant Congress “The Hidden Cultural Heritage: Under Water, Under Ground and Within Buildings”. Athens/Piraeus, Greece