Τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα της Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ενισχύει την ευρωπαϊκή της παρουσία η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το 2020, με τη συμμετοχή της σε 14 διεθνή προγράμματα εδαφικής συνεργασίας. Πρόκειται για προγράμματα με προστιθέμενη αξία που οδηγούν σε σημαντικά, μετρήσιμα αποτελέσματα σε καίριους τομείς για το μέλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας όπως είναι η έρευνα και η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, η αγροτική παραγωγή, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, οι ενάλιες αρχαιότητες και ο τουρισμός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα καλής πρακτικής και καινοτομίας στην πράξη, αποτελεί το πρόγραμμα BlueMed -στο οποίο η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι επικεφαλής εταίρος και έχει τιμηθεί με τρία βραβεία- που οδηγεί στη δημιουργία και λειτουργία των πρώτων υποβρυχίων μουσείων στη χώρα, φέτος το καλοκαίρι. Η Θεσσαλία είναι η πρώτη και μοναδική Περιφέρεια στη χώρα με Υποβρύχια Μουσεία, προσφέροντας στην παγκόσμια κοινότητα των αυτοδυτών και τους λάτρεις των ενάλιων αρχαιοτήτων τη δυνατότητα να επισκεφτούν τον «Παρθενώνα των ναυαγίων», το κλασικό ναυάγιο της Περιστέρας, στα ανοιχτά της Αλοννήσου –το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο στο οποίο μπορεί κάποιος να καταδυθεί- μαζί με άλλα έξι συνολικά, αρχαία και νεότερα ναυάγια – Υποβρύχια Μουσεία σε τέσσερις θέσεις της Σποράδες και το Δυτικό Παγασητικό. Τις επόμενες ημέρες η Περιφέρεια Θεσσαλίας παραλαμβάνει το πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο για πιλοτική χρήση και εγκαθίστανται οι πρώτοι ηλεκτρικοί σταθμοί φόρτισης σε αστικά κέντρα.

Τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας αφορούν :

-πολιτικές ανταγωνιστικότητας για τις ΜΜΕ της υπαίθρου, ενισχύοντας την υιοθέτηση καινοτόμων παραγωγικών διαδικασιών και τεχνολογιών

-χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ΜΜΕ που στοχεύουν στις δραστηριότητες καινοτομίας για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις που θέτει η νέα βιομηχανική εποχή 4.0

-βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών καινοτομίας στον αγροτικό τομέα, ενίσχυση και ενδυνάμωση των συνεργατικών σχηματισμών

-υποστήριξη των δημοσίων αρχών στην αύξηση των διαθέσιμων πόρων για επενδύσεις στη διατήρηση, προστασία και εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς

-αποτελεσματική διαχείριση και διάθεση απορριμμάτων που προκύπτουν από δομικά έργα, κατασκευές και κατεδαφίσεις

-σύνδεση των υγροτόπων του BalkanMed πέρα από τα όρια των προστατευόμενων περιοχών και των εθνικών συνόρων

-εφαρμογή ενός κοινού προτύπου για το Σχέδιο Βιώσιμης Ηλεκτροκινητικότητας, που θα ενσωματωθεί στα Σχέδια δράσης για την Βιώσιμη Ενέργει (SEAP)

-επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση

-στήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των φυσικών πόρων

-αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ σε 7 περιφέρειες/κράτη της Ε.Ε. που είναι αντιπροσωπευτικές της γεωγραφικής διάστασης της Ε.Ε. και που ενσωματώνουν τα γεωργικά προϊόντα διατροφής στις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης

-βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων διαχείρισης αποβλήτων

Επιπλέον, η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι Περιφερειακό Σημείο Επαφής για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE «Φύση, Κλίμα και Περιβάλλον». Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός είναι Πρεσβευτής στο «Σύμφωνο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή» της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι ευρωπαϊκός κόμβος RegHub, η μοναδική περιφέρεια από την Ελλάδα και μία από τις 20 περιφέρειες στην Ευρώπη που επιλέχτηκε και συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την παρακολούθηση καίριων περιφερειακών πολιτικών της Ε.Ε.

«Με στρατηγικό σχεδιασμό, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τρέχουμε αυτή τη στιγμή 14 ευρωπαϊκά προγράμματα. Κατευθυντήριες γραμμές μας, είναι να έχουν προστιθέμενη αξία στην κοινωνία και να δημιουργούν θετικό αποτύπωμα» επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Έχουμε βραβευτεί για τη συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το BlueMed για τον καινοτόμο έργο – σημαία των υποβρυχίων μουσείων και του καταδυτικού τουρισμού. Κάθε μία από τις βραβεύσεις της Περιφέρειας δημιουργεί μεγαλύτερο αποτύπωμα της Θεσσαλίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και κάνει γνωστή την δουλειά που γίνεται σε όλους τους τομείς: στις υποδομές, στον τουρισμό, στον αθλητισμό, στην ψηφιακή σύγκλιση, στην κοινωνική συνοχή, στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, στην πρόληψη κατά των ναρκωτικών, στην καινοτομία και στο περιβάλλον. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι μία από τις 20 επιλεγμένες περιφέρειες στην Ευρώπη και η μόνη ελληνική περιφέρεια που συμμετέχει στον κόμβο RegHub για την υλοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, την κλιματική αλλαγή, την περιβαλλοντική πολιτική και την πολιτική συνοχής.

Παράλληλα» επισημαίνει ο Περιφερειάρχης «βοηθάμε και άλλους φορείς, στη διεκδίκηση και συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Όπως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δίνοντας συστατικές επιστολές και χρηματοδοτώντας το τμήμα των Εθνικών Πόρων και το e-trikala που επίσης στηρίζουμε χρηματοδοτώντας τους εθνικούς πόρους του προγράμματος. Αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε ώστε να ενισχύεται η διεθνής παρουσία της Θεσσαλίας και η συμμετοχή της σε προγράμματα που να έχουν εφαρμογή στην κοινωνία και να συνεισφέρουν με απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα στις περιφερειακές μας πολιτικές».

Τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας

–INTERREG EUROPE-INNOGROW-Regional policies for innovation driven competitiveness and growth of rural SMEs, στο οποίο η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι επικεφαλής εταίρος, προϋπολογισμού 250.421 ευρώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επιχειρησιακοί στόχοι του σχεδίου:

-Αύξηση της ικανότητας των αρμόδιων περιφερειακών αυτοδιοικήσεων/ εθνικών φορέων να υλοποιήσουν πολιτικές ανταγωνιστικότητας για τις ΜΜΕ της υπαίθρου, ενισχύοντας την υιοθέτηση καινοτόμων παραγωγικών διαδικασιών και τεχνολογιών από τις ΜΜΕ

-Ανάπτυξη και προσφορά υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης σε ΜΜΕ της υπαίθρου για την υιοθέτηση της καινοτομίας

-Ξεκλείδωμα περιφερειακών/ εθνικών επενδύσεων για την προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών και την ίδρυση start-ups βασισμένα σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα

-Βελτίωση της υλοποίησης πολιτικών ανταγωνιστικότητας για τις ΜΜΕ, προωθώντας την οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ τους, στην παραγωγή και εμπορία των προϊόντων τους

-Ευαισθητοποίηση των διαμορφωτών της περιφερειακής πολιτικής στην ενσωμάτωση της καινοτομίας στις ΜΜΕ της υπαίθρου.

Αναμενόμενες αλλαγές που θα επιφέρει η υλοποίηση του σχεδίου:

-Ανάπτυξη των υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της υπαίθρου κατά 5% στις περιφέρειες των εταίρων του σχεδίου

-Βελτίωση των οριζόντιων και κάθετων συνεργασιών μεταξύ των ΜΜΕ της υπαίθρου για την ανάπτυξη της εμπορευσιμότητας των προϊόντων που παράγουν

-Αύξηση της ικανότητας των στελεχών των εταίρων που συμμετέχουν στο σχέδιο να υλοποιήσουν πολιτικές που θα ενισχύσουν την δυνατότητα υιοθέτησης της καινοτομίας από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της υπαίθρου

-Ξεκλείδωμα επενδύσεων της τάξης των 10 Εκατ. Ευρώ για την προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Αποτελέσματα:

-Προώθηση της ανταλλαγής εμπειρίων των εταίρων και των ομάδων των φορέων ενδιαφέροντος (stakeholders group)

-Ανάπτυξη Action Plans για την βελτίωση των εμπλεκόμενων στο σχέδιο εργαλείων πολιτικής βοηθώντας τις διαχειριστικές αρχές και τους ωφελούμενους των εργαλείων

-Συνοπτικά ενημερωτικά δελτία πολιτικής που θα αφορούν δημόσιες υπηρεσίες εκτός των συμμετεχόντων στο σχέδιο με την γνώση που θα προκύψει από την υλοποίηση του

-Εργαλείο on-line-benchmarking για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία των πολιτικών αποφάσεων στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της υπαίθρου

-Θεματικές μελέτες και αναλύσεις για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της υπαίθρου

–INTERREG EUROPE/INNOPROVEMENT-translating Industry 4.0 to improved SME policy instruments targeting innovation, προϋπολογισμού 101.600 ευρώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το INNOPROVEMENT στοχεύει στη βελτίωση των χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στοχεύουν στις δραστηριότητες καινοτομίας για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις που θέτει η νέα βιομηχανική εποχή (4.0). Αυτός ο γενικός στόχος θα αυξήσει το μερίδιο και τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα επιτύχουν την υλοποίηση σχεδίων καινοτομίας στις περιφέρειες και τις χώρες των εταίρων. Οι βελτιώσεις στην εφαρμογή των εργαλείων αυτών (μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τις επιχειρήσεις) θα πραγματοποιηθούν κατά κύριο λόγο στο επίπεδο διαχείρισης τους. Τέτοιες βελτιώσεις αναμένεται να είναι αλλαγές σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της διαχείρισης κεφαλαίων: σχεδιασμός και οργάνωση προσκλήσεων, επιλογή επενδυτικών σχεδίων, σύναψη συμβάσεων, μέθοδοι παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων, χρηματοοικονομικός διακανονισμός.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα:

-Αποτελεσματική χρήση υλικοτεχνικής υποδομής και ανάπτυξη οικονομικού λογισμικού στο πλαίσιο των έργων μικρής και μεσαίας τεχνολογίας των επιχειρήσεων

-Μεθοδολογίες αξιολόγησης των αγοραίων τιμών κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των χρηματοδοτούμενων έργων (σχεδιασμός κλήσεων, επιλογή έργων, σύναψη συμβάσεων, παρακολούθηση, χρηματοοικονομικός διακανονισμός)

-Καινοτομία στην ανάπτυξη λογισμικού (ορισμός καινοτομίας, κριτική του περιεχομένου της καινοτομίας)

-Προσαρμογή των μέτρων προς τις απαιτήσεις της νέας βιομηχανικής εποχής συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής, των επιλέξιμων δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών

–INTERREG MED/ MED GREEN HOUSES-Green Growth through the capitalization of innovative Greenhouses, προϋπολογισμού 138.300 ευρώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στόχοι του έργου είναι η βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών καινοτομίας στον αγροτικό τομέα, η ενίσχυση και ενδυνάμωση των συνεργατικών σχηματισμών και δικτύων καινοτομίας στον τομέα της γεωργικής παραγωγής / θερμοκηπίων και η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις για πράσινη καινοτομία και που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή

Αποτελέσματα του έργου

Το έργο θα συμβάλλει στην ενίσχυση καινοτόμων διακρατικών συνεργατικών σχηματισμών (μέσα από το μνημόνιο συνεργασίας που θα δημιουργηθεί) , οι οποίοι θα αποτελούνται από φορείς χάραξης πολιτικής, ερευνητικών ιδρυμάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων, αγροτών κα. στην περιοχή του προγράμματος MED. Οι αγροτικές επιχειρήσεις θα επωφεληθούν μέσα από τον σχεδιασμό συστάσεων για την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης/πλαισίου και την διερεύνηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων που με τη σειρά τους θα διευκολύνουν καινοτόμες και δοκιμασμένες τεχνολογίες θερμοκηπίων. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ένα διακρατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (μέσω ηλεκτρονική πλατφόρμας, εργαστηρίων, σεμιναρίων) για την λειτουργία και την εγκατάσταση γεωθερμικών θερμοκηπίων προσαρμοσμένα για κάθε πιλοτική περιοχή του εταιρικού σχήματος.

–INTERREG EUROPE/ FINCH-Financing impact on regional development of cultural heritage valorization, προϋπολογισμού 110.265 ευρώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

-να υποστηρίξει τις δημόσιες αρχές στην αύξηση των διαθέσιμων πόρων για επενδύσεις στη διατήρηση, προστασία και εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς (μέσω μεθοδολογικών εργαλείων για τον καθορισμό και την υιοθέτηση ελαφρών χρηματοδοτικών μέσων) •

-η δημιουργία ευνοϊκότερων περιφερειακών πλαισίων για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης με τον ιδιωτικό τομέα στον τομέα της διατήρησης, αποκατάστασης, αξιοποίησης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς •

-να ενισχυθεί ο ρόλος όλων των ενδιαφερομένων μερών, επιτρέποντας την υιοθέτηση περιφερειακών σχεδίων δράσης για τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών και την ευαισθητοποίηση των πολιτικών και των πολιτικών

–INTERREG EUROPE-CONDEREFF- “Construction & demolition waste management policies for improved resource efficiency”, προϋπολογισμού 162.634 ευρώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το έργο CONDEREFF έχει στόχο τη βελτίωση των πολιτικών για την αποδοτική αξιοποίηση πόρων σε περιφερειακό επίπεδο μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση και διάθεση απορριμμάτων που προκύπτουν από δομικά έργα, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα πραγματοποιηθεί μέσω της ανταλλαγής πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των περιφερειών που συμμετέχουν στο έργο, και της ενσωμάτωσης της γνώσης που θα αποκομίσουν σε περιφερειακές πολιτικές και σχέδια δράσης.

Αποτελέσματα:

-Αύξηση της ικανότητας των περιφερειακών διοικήσεων να εφαρμόζουν αποτελεσματικά πολιτικές για την αποδοτική αξιοποίηση πόρων αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας διαδικασίες και υποδομές για “έξυπνη” διαχείριση και διάθεση απορριμμάτων που προκύπτουν από δομικά έργα, κατασκευές και κατεδαφίσεις.

-Ενημέρωση για την επίδραση των μέτρων περιφερειακής πολιτικής σχετικά με την προώθηση της καινοτομίας και την βελτίωση των υποδομών για “έξυπνη” διαχείριση και διάθεση απορριμμάτων που προκύπτουν από δομικά έργα, κατασκευές και κατεδαφίσεις στις περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο.

-«Ξεκλείδωμα» περιφερειακών επενδύσεων για την προώθηση των καινοτόμων τεχνολογιών και την υποστήριξη νέων επιχειρήσεων που υποστηρίζουν την αποδοτική αξιοποίηση πόρων που προκύπτουν από δομικά έργα, κατασκευές και κατεδαφίσεις.

-Βελτίωση των πολιτικών για την αποδοτική αξιοποίηση πόρων που προκύπτουν από δομικά έργα αναπτύσσοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες, συνεργασίες και λύσεις.

–Balkan MED-WETMAINAREAS “Improving the conversation effectiveness of wetlands”, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στόχοι του έργου:

-Αξιολόγηση της σύνδεσης των υγροτόπων του BalkanMed πέρα από τα όρια των προστατευόμενων περιοχών και των εθνικών συνόρων, προκειμένου να βελτιωθεί η γνώση σχετικά με την οικολογική σύνδεση και την ενσωμάτωση των διακρατικών οικοσυστημάτων στην περιοχή των Βαλκανίων.

-Να υποστηρίξει σχέδια πολιτικής και δράσης με την ενσωμάτωση της γνώσης σε έγγραφα καθοδήγησης και πολιτικής και, ως εκ τούτου, να βελτιώσει την ικανότητα των αρχών, των χωροταξικών φορέων και των προγραμματιστών να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να συνεργάζονται για την ολοκλήρωση και τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων.

Αποτελέσματα:

Χαρτογράφηση και αξιολόγηση της συνδεσιμότητας των οικοσυστημάτων των υγροτόπων και ανάλυση της ενσωμάτωσής τους σε καθορισμένες περιοχές και δίκτυα (NATURA 2000, περιοχές Ramsar) σε ολόκληρη τη περιοχή (Βουλγαρία, Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Αλβανία και Κύπρος), ώστε να βελτιωθεί η υφιστάμενη γνώση και να συμβάλλει στην υλοποίηση του δικτύου Natura 2000 και της αντίστοιχης νομοθεσίας.

Ενημέρωση της εικόνας των υγροτόπων (χάρτες και επιτόπιες μετρήσεις) στις χώρες του BalkanMed (Βουλγαρία, Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Αλβανία και Κύπρο), προκειμένου να βελτιωθεί η απαιτούμενη γνώση για την επιβολή της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία και για την υποστήριξη της διατήρησής τους, καθώς και του τοπικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού.

Επίδειξη, σε 4 πιλοτικές περιοχές, συνδυασμένων τεχνικών συντήρησης υγροτόπων για την ενίσχυση της οικολογικής σύνδεσης και της ενσωμάτωσης των διακρατικών οικοσυστημάτων σε επιλεγμένους οικισμούς καθορισμένων τόπων (δηλαδή εθνικών πάρκων, τοποθεσιών Ramsar, τοποθεσιών NATURA 2000).

Επίδειξη, σε 4 πιλοτικές περιοχές, συνδυασμένων ευκαιριών ανάπτυξης οικοτουρισμού σε υγροτόπους με την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς, για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της αειφόρου χρήσης.

Βελτίωση των πολιτικών διατήρησης υγροτόπων στην επικράτεια των Βαλκανίων και της ικανότητας των αρμόδιων αρχών να εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία, να συνεργάζονται για την αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ και να προωθούν την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και τον οικολογικό τουρισμό.

Αύξηση της προβολής του ρόλου των υγροβιότοπων στην οικολογική συνδεσιμότητα και τη διακρατική ολοκλήρωση οικοσυστημάτων των καθορισμένων περιοχών (εθνικά πάρκα, περιοχές NATURA 2000, περιοχές Ramsar).

–INTERREG-MED/EnerNETMob- Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems, προϋπολογισμού 381.160 ευρώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στόχοι του έργου:

-Δημιουργία κοινής διαπεριφερειακής πολιτικής MED για τις ηλεκτρικές μεταφορές, με την εφαρμογή ενός κοινού προτύπου για το «Σχέδιο βιώσιμης ηλεκτροκινητικότητας» που θα ενσωματωθεί στα Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (SEAP) και θα είναι σύμφωνο με τα κριτήρια του Συμφώνου των Δημάρχων.

-Να υλοποιηθούν παράλληλα και συνδεδεμένα «μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκίνησης» που θα συνδέουν πόλεις, νησιά και τερματικούς σταθμούς διατροπικών μεταφορών σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο.

-Να δοκιμαστεί πιλοτικά η κοινή χρήση των ηλεκτρομαγνητικών υπηρεσιών στις δημόσιες υπηρεσίες (όπως η κοινή χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κοινή χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων κλπ.), προκειμένου να ελεγχθεί η τεχνική, η περιβαλλοντική και η οικονομική τους βιωσιμότητα.

-Να κεφαλαιοποιηθούν και να μοιραστούν διαπεριφερειακές πολιτικές και στρατηγικές για τις ηλεκτρικές μεταφορές, καθώς και κοινά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού για τα συστήματα ηλεκτροκίνησης.

– Ανάλυση των εθνικών πλαισίων πολιτικής σύμφωνα με την οδηγία 2014/94 / ΕΕ (μόνο για τον τομέα των ηλεκτρικών μεταφορών) και άλλες συστάσεις της ΕΕ.

-Οδηγίες για το σχεδιασμό ηλεκτροκινητικών σχεδίων οι οποίες θα περιλαμβάνουν Μοντέλο σχεδιασμού για την ανάπτυξη «βιώσιμων σχεδίων ηλεκτροκινητικότητας» για το δίκτυο και τις υπηρεσίες ηλεκτρικών μεταφορών και καλές υπάρχουσες τεχνικές και πρότυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη σωστή φόρτιση των υποδομών, Δομική ανάλυση της χρήσης γης, των αστικών συστημάτων, των συνδέσεων τους, προσφοράς και ζήτησης, των υπαρχόντων τοπικών σχεδίων καθώς και αναλύσεις SWOT, Σχέδια μεταφορών τα οποία θα δημιουργηθούν με στόχο της βέλτιστη και συμφερότερη απόδοση και Σχεδιασμός και δημιουργία ΤΠΕ και υποδομών.

Αποτελέσματα:

– Κοινές στρατηγικές για τον περιφερειακό και πολεοδομικό σχεδιασμό των «Διαπεριφερειακών δικτύων ηλεκτροκίνησης MED», καθώς και των υποδομών / υπηρεσιών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ESI •

-«Σχέδια αειφόρου ηλεκτροκινητικότητας» που ενσωματώνονται με τα ΣΔΑΕ και σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμφώνου των Δημάρχων.

-Ολοκληρωμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας για τα συστήματα φόρτισης προκειμένου να ενσωματωθούν τα περιφερειακά συστήματα ηλεκτρικής κινητικότητας και να επιτραπούν οι φορτίσεις οχημάτων από διάφορους προμηθευτές.

-Κοινά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού για τους σταθμούς φόρτισης στα αστικά κέντρα και στους τερματικούς σταθμούς διατροπικών μεταφορών (αερολιμένες, λιμάνια, σιδηροδρομικοί σταθμοί και υπόγειοι σιδηρόδρομοι κ.λπ.)

-Αγορά ηλεκτρικών οχημάτων για δοκιμές (μόνο για εταίρους που υλοποιούν επενδύσεις μικρής κλίμακας).

-Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης που συγχρηματοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (μόνο για τους εταίρους που υλοποιούν επενδύσεις μικρής κλίμακας).

-Δημόσιες υπηρεσίες / μέτρα για την από κοινού χρήση της κινητικότητας (όπως κοινή χρήση ηλεκτρονικών αυτοκινήτων, κοινή χρήση ηλεκτρονικών αυτοκινήτων, κοινή χρήση ηλεκτρονικών ποδηλάτων κ.λπ.

–INTERREG-EUROPE-OPTITRANS Optimisation of public transport policies for green mobility, προϋπολογισμού 147.300 ευρώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στόχος: Βελτίωση της εφαρμογής των περιφερειακών αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων, συγκεκριμένα προγραμμάτων για επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση και , κατά περίπτωση , προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας , με στόχο τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα , ιδίως στο πλαίσιο των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης.

-Άξονας Προτεραιότητας: Ενίσχυση της μετάβασης σε οικονομία χαμηλών ρύπων για όλους τους τομείς

-Επενδυτική Προτεραιότητα: Προώθηση των στρατηγικών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, για όλους τους τύπους των περιοχών, ιδίως για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της βιώσιμη πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και τον μετριασμό σχετικών μέτρων προσαρμογής .

-Οι μεταφορές στην Ευρώπη προκαλούν περίπου το 20 τοις εκατό του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ σχεδόν οι μισές εξ αυτών σχετίζονται με τις μεταφορές επιβατών. Για να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα από την κινητικότητα, πρέπει να ενισχυθούν οι δημόσιες μεταφορές, ιδιαίτερα σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές που αντιπροσωπεύουν τα σημεία συμφόρησης των δικτύων δημόσιων μεταφορών, ώστε να αποτελέσουν μοχλό σημαντικών μειώσεων στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς, καλύτερες επιλογές εισιτηρίων, αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ για την προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο των διακυμάνσεων της ζήτησης , ενδυνάμωση χρονοδιαγράμματος,, υψηλότερη άνεση των επιβατών και προώθηση μιας καλύτερης εικόνας των δημόσιων μεταφορών. Μέσω της βελτίωσης των πολιτικών, τα δημοσία δίκτυα μεταφορών θα γίνουν πιο ελκυστικά, συντελώντας στην αύξηση του αριθμού επιβατών και κατά συνέπεια σε ανάπτυξη του τομέα των δημόσιων συγκοινωνιών.

–RESOURCE-“Providing services for management of natural resources” «Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση των φυσικών πόρων», προϋπολογισμού 102.000 ευρώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στόχος: Στήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των φυσικών πόρων (πχ. γεωργοί, αλιείς, ιχθυοκαλλιεργητικές, τουριστικές επιχειρήσεις) για τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης και τη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους στο φυσικό περιβάλλον.

-Εφαρμογή άρδευσης ακριβείας

-Πρόβλεψη ασθενειών στις καλλιέργειες

-Εφαρμογή κωδίκων ορθών γεωργικών πρακτικών (Κ.Ο.Γ.Π)

Στόχοι:

-Ενίσχυση της αεϊφορικής διαχείρισης των υδατικών πόρων

-Βελτίωση της αποδοτικότητας των αγροτικών πρακτικών

-Μείωση της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και αγροχημικών

-Βελτίωση της ποιότητας των εδαφών όπου ασκείται αγροτική δραστηριότητα

-Προώθηση της εναρμόνισης του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στις αγροτικές πρακτικές εντός της Βαλκανικής χερσονήσου

-Ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης των συμμετεχουσών χωρών για την εφαρμογή του περιβαλλοντικού νομοθετικού πλαισίου στην γεωργία

-Εκπαίδευση και διάχυση τεχνογνωσίας σε θέματα ορθών γεωργικών πρακτικών και προστασίας του περιβάλλοντος

–INTERREG EUROPE Enlarging and improving quality standards and authenticity to foster competitiveness of SMEs in the agrifood sector-QUALIFY, προϋπολογισμού 190.090 ευρώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το έργο εξετάζει τα κονδύλια του ΕΤΠΑ που διατίθενται για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ σε 7 περιφέρειες / κράτη της ΕΕ που είναι αντιπροσωπευτικές της γεωγραφικής διάστασης της ΕΕ και που ενσωματώνουν τα γεωργικά προϊόντα διατροφής και τις ΜΜΕ στις αντίστοιχες Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Το έργο στοχεύει να εξετάσει κατά πόσο οι μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ εισάγουν πτυχές ποιότητας, πρόληψης της απάτης και γνησιότητας, οι οποίες πρέπει να συμπληρώνουν τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά και μη χρηματοδοτικά μέσα, στοχεύοντας πάντα στο επιθυμητό αποτέλεσμα: την ανάπτυξη αυτών των ΜΜΕ. Το έργο αποσκοπεί επίσης στη διεύρυνση των ικανοτήτων των διαχειριστικών αρχών, των σχετικών εκπροσώπων των ΜΜΕ και των άλλων ενδιαφερόμενων να αντιμετωπίσουν καλύτερα αυτά τα θέματα και να αναπτύξουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα έργα.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι: 7 βελτιωμένα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω αντίστοιχων 7 σχεδίων δράσης και συστημάτων παρακολούθησης, διαδικασία ηλεκτρονικής μάθησης για τους εκπροσωπούν των Διαχειριστικών Αρχών και των ΜΜΕ , συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς, 4 εκδηλώσεις διάδοσης, 6 συναντήσεις εταίρων με εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνεχή επαφή με εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που εργάζονται σε αυτά τα θέματα και εντοπισμός πάνω από 50 βέλτιστων πρακτικών

–INTERREG EUROPE-Optimization of waste management in urban spaces and in households-OPTIWAMAG, προϋπολογισμού 175.851 ευρώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο στόχος του OptiWaMag είναι η βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων διαχείρισης αποβλήτων μέσω της αναγνώρισης των πολλαπλών πλεονεκτημάτων της διαχείρισης αποβλήτων σε νοικοκυριά και αστικούς χώρους από τις αρχές διαχείρισης, τους εταίρους και τις ομάδες ενδιαφερομένων. Το σχέδιο πολιτικής θα στοχεύει στη διαχείριση των ακόλουθων επιτευγμάτων:

– Βελτίωση της υφιστάμενης υποδομής αποβλήτων

– Βελτίωση και επίτευξη βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων

– Ανάπτυξη ευφυούς εξοπλισμού για τη συλλογή αποβλήτων.

– Βελτίωση της συνειδητοποίησης των αυξημένων αναγκών ανακύκλωσης.

– Προώθηση του διαχωρισμού στην πηγή

Οι κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες που παρέχονται από την προστασία, την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση της διαχείρισης αποβλήτων σε αστικούς χώρους για τελικούς χρήστες είναι συλλογικά γνωστές σε ολόκληρη την Ευρώπη ως «πράσινες υποδομές» και ο στόχος του προγράμματος OptiWaMag είναι η βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης ανάπτυξη καινοτόμων συνθηκών διαχείρισης αποβλήτων στους αστικούς χώρους και στα νοικοκυριά, βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων