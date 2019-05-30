Τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας στον Δήμο Αλμυρού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα από το Πρωτοδικείο Βόλου, έχουν ως εξής:
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 1. ΒΕΡΕΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 129
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 2. ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 440
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 3. ΓΛΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 393
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 4. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 810
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 5. ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΥΜΕΩΝ 435
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 6. ΚΑΛΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 556
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 7. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 396
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 8. ΚΑΡΑΠΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 372
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 9. ΚΑΡΑΤΕΕΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 61
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 10. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 300
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 11. ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ(ΠΟΠΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 372
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 12. ΚΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 380
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 13. ΜΑΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 179
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 14. ΜΠΟΥΡΛΗ ΠΛΑΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 174
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 15. ΝΙΖΑΜΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 211
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 16. ΝΤΟΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 262
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 17. ΠΑΝΤΑΖΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 320
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 18. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 102
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 19. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 210
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 20. ΠΑΠΠΑ ΣΑΡΣΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 382
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 21. ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΟΥ 169
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 22. ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 299
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 23. ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 373
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 24. ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ 602
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 25. ΤΣΑΝΤΟΥ ΚΑΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 77
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 26. ΤΣΙΓΑΝΗ ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΡΙΖΟΥ 216
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 27. ΤΣΙΠΗ ΛΕΥΤΕΡ του ΑΝΤΡΕΑ 32
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ανάβρας 1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ του ΗΛΙΑ 223
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ανάβρας 2. ΡΑΝΤΖΑ ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 34
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πτελεού 1. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 169
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πτελεού 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 722
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πτελεού 3. ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 315
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πτελεού 4. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 208
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πτελεού 5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 190
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πτελεού 6. ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 286
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σούρπης 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 594
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σούρπης 2. ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 309
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σούρπης 3. ΖΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 304
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σούρπης 4. ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 513
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σούρπης 5. ΜΠΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 204
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σούρπης 6. ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 959
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 1. ΑΚΡΙΒΟΥ ΜΥΡΤΩ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 129
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 2. ΒΕΛΑΝΗ-ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 37
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 3. ΓΛΙΑΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 36
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 4. ΚΑΡΑΤΣΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 119
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 5. ΚΟΛΤΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 66
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 6. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 77
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 7. ΜΠΙΛΕΓΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 24
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 8. ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 34
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 9. ΝΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 53
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 10. ΠΑΛΑΒΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 56
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 11. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 12. ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 54
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 13. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 4
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 14. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΑΓΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΟΥΛΑ του ΠΕΤΡΟΥ 71
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 15. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 24
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 16. ΤΖΙΩΤΗ ΛΑΣΚΑΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 17. ΤΟΡΗ-ΠΑΤΣΕΑ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ 12
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 18. ΤΟΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 15
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 19. ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΣΗΦ 31
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 20. ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΑΒΒΑ 73
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 21. ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 14
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Ανάβρας 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 8
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Πτελεού 1. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΒΑΪΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 34
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Πτελεού 2. ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 39
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Πτελεού 3. ΣΓΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 32
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Πτελεού 4. ΤΣΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΑΒΒΑ 133
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Σούρπης 1. ΑΡΓΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 73
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Σούρπης 2. ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 41
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Σούρπης 3. ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ 71
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Σούρπης 4. ΣΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 149
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Σούρπης 5. ΤΑΜΠΑΞΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 85
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Σούρπης 6. ΤΣΟΚΑΡΑ-ΒΛΑΧΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (ΦΡΙΝΤΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 35
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου 518
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου 176
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 3. ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χρήστου 475
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 4. ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου 291
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 5. ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ναπολέοντα 661
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 6. ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ (ΑΚΗΣ) του Βασιλείου 406
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 7. ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του Χρήστου 253
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 8. ΚΙΑΚΟΥ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Σπυρίδωνα 193
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 9. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Ευσταθίου 283
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 10. ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου 76
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 11. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χρήστου 81
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 12. ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΞΥΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Στέργιου 197
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 13. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 318
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 14. ΜΑΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη 375
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 15. ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ του Αποστόλου 177
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 16. ΜΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σωτηρίου 326
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 17. ΜΠΕΗ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΕΤΗ του Δημητρίου 463
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 18. ΜΠΡΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου 40
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 19. ΜΠΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου 168
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 20. ΞΥΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Χρήστου 208
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 21. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του Κωνσταντίνου 49
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 22. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΠΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ του Βασιλείου 162
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 23. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη 528
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 24. ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη 157
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 25. ΤΟΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ζήση 85
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 26. ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 669
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 27. ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ του Πέτρου 114
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ανάβρας 1. ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗ ΖΩΗ του Ιωάννη 44
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ανάβρας 2. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου 308
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πτελεού 1. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Κωνσταντίνου 884
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πτελεού 2. ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ-ΜΠΙΣΜΠΙΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικολάου 331
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πτελεού 3. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου 359
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πτελεού 4. ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου 339
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πτελεού 5. ΚΩΣΤΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κωνσταντίνου 321
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πτελεού 6. ΣΑΛΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου 293
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σούρπης 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΝΕΛΗ) σύζ. Νικολάου 173
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σούρπης 2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη 666
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σούρπης 3. ΓΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου 315
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σούρπης 4. ΚΟΥΤΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΝΙΤΣΑ) του Σταύρου 176
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σούρπης 5. ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου 270
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σούρπης 6. ΤΣΙΛΟΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου 337
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 1) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Αντωνίου 135
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 2) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γρηγορίου 182
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 3) ΔΡΟΛΙΑ-ΚΑΛΛΕ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΕΦΗ) του Περικλέους 164
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 4) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου 400
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 5) ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου 212
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 6) ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ του Σπυρίδωνος 111
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 7) ΚΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) του Γεωργίου 121
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 8) ΚΟΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 139
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 9) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΤΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου 94
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 10) ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου 149
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 11) ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του Βασιλείου 264
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 12) ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία 143
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 13) ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου 154
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 14) ΜΠΑΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου 233
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 15) ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗ-ΜΠΙΝΑ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου 117
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 16) ΜΠΟΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) του Αλεξάνδρου 237
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 17) ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗ- PAHONTU DANIELA-LILIANA του Dan 30
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 18) ΜΥΓΙΑΚΗ-ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΝΩΛΙΑ του Ηλία 322
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 19) ΝΑΝΤΖΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του Χρήστου 155
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 20) ΠΑΝΤΖΙΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ του Ιωάννη 53
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 21) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου 362
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 22) ΠΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου 67
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 23) ΣΕΞΑΜΠΑΝΗ-ΠΑΤΣΕΑ ΙΩΑΝΝΑ του Νικολάου 55
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 24) ΣΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη 51
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 25) ΤΖΙΟΝΤΖΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του Κωνσταντίνου 46
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 26) ΤΣΙΟΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου 90
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 27) ΧΡΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννου 152
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Ανάβρας 1) ΜΠΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου 88
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Ανάβρας 2) ΦΥΤΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου 179
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Πτελεού 1) ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αποστόλου 91
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Πτελεού 2) ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου 87
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Πτελεού 3) ΒΑΛΩΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου 184
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Πτελεού 4) ΚΥΡΙΑΝΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Παναγιώτη 46
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Πτελεού 5) ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του Ιωάννη 38
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Πτελεού 6) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου 56
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Σούρπης 1) ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Αθανασίου 141
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Σούρπης 2) ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου 263
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Σούρπης 3) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου 270
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Σούρπης 4) ΝΤΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταύρου 213
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Σούρπης 5) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 61
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Σούρπης 6) ΦΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου 209