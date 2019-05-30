ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας στον Δήμο Αλμυρού

Τοπικά

Πόσους σταυρούς πήραν οι υποψήφιοι των εκλογών στον Δήμο Ρήγα – Φεραίου

Τοπικά

Η σταυροδοσία των υποψηφίων στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

Τοπικά

Οι τρεις πρώτοι σε «σταυρούς» από κάθε συνδυασμό στον Δήμο Βόλου

Τοπικά

Λευκό ή άκυρο προτείνει η Λαϊκή Συσπείρωση ενόψει β΄ γύρου εκλογών στον Δήμο Αλμυρού

Τοπικά

Η σταυροδοσία όλων των υποψηφίων στον Δήμο Βόλου

Τοπικά

Όλα έτοιμα για τις πανελλαδικές στη Μαγνησία – Θα πάρουν μέρος 1.844 μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Τοπικά

Λατρεύει το latin, συλλέγει μετάλλια… η 16χρονη Βολιώτισσα Ελευθερία Μπουρού 

Τοπικά

Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης Ρομά η ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ

Τοπικά

Διαλύεται η ΚΟ της Ένωσης Κεντρώων μετά την παραίτηση Σαρίδη

Ελλάδα

Επανεξελέγη η Μαρία Γιαννουλή πρόεδρος της ΕΛΜΕ Μαγνησίας 

Τοπικά

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου η Γ.Σ. του Ολυμπιακού όπως αποφάσισε χθες το Δ.Σ. του Ερασιτέχνη

Αθλητισμός

Δύο ακόμη μετάλλια για τον Χρήστο Βολικάκη στη Ρωσία

Αθλητισμός

Πιο κοντά η Νίκη στη Φούτμπολ Λιγκ – Ο Ηρακλής δεν δείχνει διατεθειμένος να συμμετάσχει

Αθλητισμός

Ξεκινούν τα θερινά δρομολόγια από το Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου

Τοπικά

Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους – Επιβάτης υπέστη εγκεφαλικό

Ελλάδα

Αναστασίου: Η συνύπαρξη στο ΚΙΝΑΛ με πρόσωπα που απωθούν δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ταύτιση μαζί τους

Άρθρα

Φουλάρει για άνοδο ο Βολιώτης Ζ. Χαλάς στη Γερμανία – Ως προπονητής της ομάδας πόλο του Αμβούργου

Αθλητισμός

Τιμήθηκε ο περιφερειάρχης Κ. Αγοραστός από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Π.Θ. 

Τοπικά

Εκδήλωση ενημέρωσης για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας σήμερα στην παραλία του Βόλου 

Τοπικά

Συλλέκτης τίτλων ο Θ. Βλάχος – Ο Βολιώτης τεχνικός οδήγησε τον Ολυμπιακό στο 7ο σερί πρωτάθλημα πόλο

Αθλητισμός

Εξαιρετική εμφάνιση από τον ΝΟΒΑ με 49 μετάλλια στους «Ιωνικούς» κολύμβησης

Αθλητισμός

Ανακοινώθηκε επίσημα η υποψηφιότητα του Βολιώτη Κ. Κυριάκου με το ΚΙΝΑΛ στην Α΄ Θεσσαλονίκης

Τοπικά

Δεν κατεβαίνει ο Πάνος Καμμένος στις εκλογές – Στον «αέρα» οι τέσσερις βουλευτές των ΑΝΕΛ

Ελλάδα

Τράπεζα Πειραιώς: Συνάντηση με την ΟΤΟΕ

Οικονομία

Η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «απελευθερώνει» τις παιδικές χαρές από το κάπνισμα

Τοπικά

Πανελλαδικές: Ανατροπές στα ΑΕΙ φέρνει το μηχανογραφικό 2019

Ελλάδα

Παρουσίαση του ορατόριου «Βυζαντινή ημέρα» στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Δημητριάδος

Πολιτισμός

Χαλκιδική: Γερμανός σκόνταψε σε… βράχο και τραυματίστηκε

Ελλάδα

Παρουσιάστηκε στον Βόλο το 17ο βιβλίο της Μαρίας Αρφέ – Μια ιστορία αγάπης, συγχώρεσης και λύτρωσης

Πολιτισμός

Αρχίζει σήμερα η 5η Συνάντηση «Αρχαιολογικών Διαλόγων» και το συνέδριο για την ψηφιακή αφήγηση

Τοπικά

Η σταυροδοσία για τους συνδυασμούς στον Δήμο της Σκιάθου

Τοπικά

Βόλος: Σήμερα η απολογία των τριών συλληφθέντων για τις 1.050 δόσεις ηρωίνης

Τοπικά

Σε δημοπρασία η σπανιότερη Porsche του κόσμου (pics)

Θ Plus

120 δόσεις: Οι «γκρίζες ζώνες» – Ποιοι μένουν εκτός

Οικονομία

Έκκληση στους εθελοντές για συμμετοχή στις αιμοδοσίες της «Αλληλεγγύης»

Τοπικά

Μεξικό: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 30 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα

Κόσμος

«Έφυγε» από τη ζωή 41χρονη Λαρισαία, μητέρα δύο παιδιών

Τοπικά

Άρειος Πάγος: Στο τραπέζι συναινετική πρόταση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ελλάδα

Κρήτη: Συγκρούστηκαν νταλίκες λίγο έξω από το Ρέθυμνο

Ελλάδα

Ανεξάρτητη Κίνηση Ενεργών Πολιτών Δήμου Νοτίου Πηλίου: Δεν καθοδηγούμε κανέναν – Ψήφος κατά συνείδηση στον β΄γύρο

Τοπικά

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 56χρονο που εντοπίστηκε στον Αλμυρό

Τοπικά

Διαγνωστικά κέντρα: Λουκέτο επ’ αόριστον – Τέλος οι εξετάσεις

Θ Plus, Υγεία

Στη ΜΕΘ 37χρονος μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι

Τοπικά

Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Τοπικά

Μήνυμα από τον ευεργέτη Χαράλαμπο Τσιμά σε αντικαπνιστική εκδήλωση (photos)

Τοπικά

Λάρισα: Απεβίωσε 52χρονη καθηγήτρια

Τοπικά

Η έλλειψη καυσίμων οδήγησε σε ακυβερνησία ιστιοφόρου στη Σκιάθο

Τοπικά

Την πρόκριση στις «4» διεκδικούν οι παγκορασίδες της Νίκης Βόλου

Αθλητισμός

«Εμφύλιος» στο επι κοντώ: Ο ΣΕΓΑΣ παρέπεμψε την καταγγελία στην πειθαρχική επιτροπή

Αθλητισμός

Τοπικά

Τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας στον Δήμο Αλμυρού

Τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας στον Δήμο Αλμυρού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα από το Πρωτοδικείο Βόλου, έχουν ως εξής:

1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 1. ΒΕΡΕΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 129
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 2. ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 440
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 3. ΓΛΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 393
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 4. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 810
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 5. ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΥΜΕΩΝ 435
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 6. ΚΑΛΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 556
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 7. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 396
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 8. ΚΑΡΑΠΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 372
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 9. ΚΑΡΑΤΕΕΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 61
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 10. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 300
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 11. ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ(ΠΟΠΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 372
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 12. ΚΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 380
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 13. ΜΑΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 179
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 14. ΜΠΟΥΡΛΗ ΠΛΑΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 174
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 15. ΝΙΖΑΜΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 211
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 16. ΝΤΟΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 262
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 17. ΠΑΝΤΑΖΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 320
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 18. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 102
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 19. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 210
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 20. ΠΑΠΠΑ ΣΑΡΣΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 382
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 21. ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΟΥ 169
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 22. ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 299
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 23. ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 373
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 24. ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ 602
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 25. ΤΣΑΝΤΟΥ ΚΑΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 77
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 26. ΤΣΙΓΑΝΗ ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΡΙΖΟΥ 216
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλμυρού 27. ΤΣΙΠΗ ΛΕΥΤΕΡ του ΑΝΤΡΕΑ 32
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ανάβρας 1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ του ΗΛΙΑ 223
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ανάβρας 2. ΡΑΝΤΖΑ ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 34
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πτελεού 1. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 169
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πτελεού 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 722
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πτελεού 3. ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 315
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πτελεού 4. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 208
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πτελεού 5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 190
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πτελεού 6. ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 286
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σούρπης 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 594
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σούρπης 2. ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 309
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σούρπης 3. ΖΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 304
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σούρπης 4. ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 513
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σούρπης 5. ΜΠΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 204
1 ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σούρπης 6. ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 959
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 1. ΑΚΡΙΒΟΥ ΜΥΡΤΩ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 129
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 2. ΒΕΛΑΝΗ-ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 37
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 3. ΓΛΙΑΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 36
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 4. ΚΑΡΑΤΣΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 119
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 5. ΚΟΛΤΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 66
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 6. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 77
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 7. ΜΠΙΛΕΓΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 24
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 8. ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 34
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 9. ΝΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 53
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 10. ΠΑΛΑΒΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 56
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 11. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 12. ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 54
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 13. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 4
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 14. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΑΓΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΟΥΛΑ του ΠΕΤΡΟΥ 71
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 15. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 24
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 16. ΤΖΙΩΤΗ ΛΑΣΚΑΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 17. ΤΟΡΗ-ΠΑΤΣΕΑ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ 12
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 18. ΤΟΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 15
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 19. ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΣΗΦ 31
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 20. ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΑΒΒΑ 73
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλμυρού 21. ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 14
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Ανάβρας 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 8
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Πτελεού 1. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΒΑΪΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 34
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Πτελεού 2. ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 39
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Πτελεού 3. ΣΓΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 32
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Πτελεού 4. ΤΣΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΑΒΒΑ 133
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Σούρπης 1. ΑΡΓΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 73
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Σούρπης 2. ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 41
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Σούρπης 3. ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ 71
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Σούρπης 4. ΣΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 149
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Σούρπης 5. ΤΑΜΠΑΞΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 85
2 ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Σούρπης 6. ΤΣΟΚΑΡΑ-ΒΛΑΧΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (ΦΡΙΝΤΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 35
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου 518
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου 176
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 3. ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χρήστου 475
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 4. ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου 291
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 5. ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ναπολέοντα 661
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 6. ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ (ΑΚΗΣ) του Βασιλείου 406
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 7. ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του Χρήστου 253
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 8. ΚΙΑΚΟΥ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Σπυρίδωνα 193
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 9. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Ευσταθίου 283
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 10. ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου 76
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 11. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χρήστου 81
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 12. ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΞΥΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Στέργιου 197
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 13. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 318
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 14. ΜΑΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη 375
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 15. ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ του Αποστόλου 177
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 16. ΜΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σωτηρίου 326
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 17. ΜΠΕΗ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΕΤΗ του Δημητρίου 463
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 18. ΜΠΡΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου 40
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 19. ΜΠΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου 168
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 20. ΞΥΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Χρήστου 208
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 21. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του Κωνσταντίνου 49
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 22. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΠΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ του Βασιλείου 162
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 23. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη 528
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 24. ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη 157
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 25. ΤΟΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ζήση 85
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 26. ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 669
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλμυρού 27. ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ του Πέτρου 114
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ανάβρας 1. ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗ ΖΩΗ του Ιωάννη 44
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ανάβρας 2. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου 308
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πτελεού 1. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Κωνσταντίνου 884
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πτελεού 2. ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ-ΜΠΙΣΜΠΙΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικολάου 331
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πτελεού 3. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου 359
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πτελεού 4. ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου 339
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πτελεού 5. ΚΩΣΤΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κωνσταντίνου 321
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πτελεού 6. ΣΑΛΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου 293
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σούρπης 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΝΕΛΗ) σύζ. Νικολάου 173
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σούρπης 2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη 666
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σούρπης 3. ΓΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου 315
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σούρπης 4. ΚΟΥΤΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΝΙΤΣΑ) του Σταύρου 176
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σούρπης 5. ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου 270
3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σούρπης 6. ΤΣΙΛΟΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου 337
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 1) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Αντωνίου 135
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 2) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γρηγορίου 182
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 3) ΔΡΟΛΙΑ-ΚΑΛΛΕ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΕΦΗ) του Περικλέους 164
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 4) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου 400
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 5) ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου 212
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 6) ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ του Σπυρίδωνος 111
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 7) ΚΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) του Γεωργίου 121
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 8) ΚΟΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου 139
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 9) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΤΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου 94
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 10) ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου 149
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 11) ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του Βασιλείου 264
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 12) ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία 143
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 13) ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου 154
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 14) ΜΠΑΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου 233
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 15) ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗ-ΜΠΙΝΑ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου 117
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 16) ΜΠΟΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) του Αλεξάνδρου 237
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 17) ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗ- PAHONTU DANIELA-LILIANA του Dan 30
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 18) ΜΥΓΙΑΚΗ-ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΝΩΛΙΑ του Ηλία 322
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 19) ΝΑΝΤΖΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του Χρήστου 155
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 20) ΠΑΝΤΖΙΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ του Ιωάννη 53
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 21) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου 362
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 22) ΠΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου 67
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 23) ΣΕΞΑΜΠΑΝΗ-ΠΑΤΣΕΑ ΙΩΑΝΝΑ του Νικολάου 55
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 24) ΣΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη 51
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 25) ΤΖΙΟΝΤΖΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του Κωνσταντίνου 46
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 26) ΤΣΙΟΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου 90
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Αλμυρού 27) ΧΡΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννου 152
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Ανάβρας 1) ΜΠΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου 88
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Ανάβρας 2) ΦΥΤΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου 179
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Πτελεού 1) ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αποστόλου 91
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Πτελεού 2) ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου 87
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Πτελεού 3) ΒΑΛΩΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου 184
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Πτελεού 4) ΚΥΡΙΑΝΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Παναγιώτη 46
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Πτελεού 5) ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του Ιωάννη 38
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Πτελεού 6) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου 56
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Σούρπης 1) ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Αθανασίου 141
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Σούρπης 2) ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου 263
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Σούρπης 3) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου 270
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Σούρπης 4) ΝΤΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταύρου 213
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Σούρπης 5) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 61
4 ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ Σούρπης 6) ΦΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου 209

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