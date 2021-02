ΣΥΡΙΖΑ για take away: Περιφερόμενος θίασος η κυβέρνηση – Σε διακοπές ο Μητσοτάκης

Εντονη κριτική άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στην κυβέρνηση για το αλαλούμ που επικράτησε το πρωί του Σαββάτου για το θέμα του take away. «Το σημερινό αδιανόητο αλαλούμ με την εστίαση και το take away, το οποίο η κυβέρνηση απαγόρευσε και, εν τέλει, επέτρεψε δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες, είναι ενδεικτικό της αντιμετώπισης που έχει σε όλη τη διαχείριση της πανδημίας», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ χαρακτηρίζει την κυβέρνηση ως «περιφερόμενο θίασο».

«Εργαζόμενοι και επιχειρηματίες της εστίασης, πνιγμένοι στην απόγνωσή τους, δεν έχουν απέναντί τους κυβέρνηση, αλλά περιφερόμενο θίασο» αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. «Ίσως την απάντηση για το τι ισχύει τελικά για την εστίαση και το take away να μπορεί να την δώσει ο κ. Μητσοτάκης όταν επιστρέψει από τις διακοπές του στην Ικαρία». καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: Έθνος