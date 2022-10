Συρία: Βομβιστική επίθεση σε στρατιωτικό λεωφορείο – Σκοτώθηκαν 18 στρατιώτες

Δεκαοκτώ Σύροι στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι 27 τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί σε βομβιστική επίθεση που είχε στόχο ένα στρατιωτικό λεωφορείο κοντά στη Δαμασκό, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Πρόκειται για έναν από τους βαρύτερους απολογισμούς για τον συριακό στρατό από τέτοιες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια σε μια χώρα ρημαγμένη από τον πόλεμο.

#SyrianMOD military source: A terrorist attack targeted a military overnight bus this morning with a pre-planted explosive device in Damascus countryside, which led to the martyrdom of 18 soldiers and the injury of 27 others.#Syria 🇸🇾 pic.twitter.com/46eCYN5lhy

