Συνετρίβη ελικόπτερο στο Μανχάταν (videos)

Eνα ελικόπτερο συνετρίβη σε ταράτσα κτιρίου στο κέντρο του Μανχάταν τη Δευτέρα το απόγευμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη περίπου στις 14:00 το μεσημέρι τοπική ώρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία το ατύχημα συνέβη στην 7η λεωφόρο στο νούμερο 787 ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία μιλά για την 6η Λεωφόρο. Σύμφωνα με ανάρτηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Twitter, πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ το περιστατικό εκτυλίχθηκε εν μέσω βροχερού καιρού.

Σύμφωνα με το CNBC, πρόκειται για ένα κτίριο 54 ορόφων, το Axa Equitable Center, όπου στεγάζονται γραφεία της BNP Paribas, της Citibank και της δικηγορικής εταιρείας Willkie Farr & Gallagher.

#Breaking: Just in – Reports of a helicopter has crashed into a building in mid-town #Manhattan, New York Fire Department has responded and went out. – Developing… video Credit: @PlantBasedPapii pic.twitter.com/WRsJlwDVuz

