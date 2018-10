Συνετρίβη πολεμικό αεροσκάφος της Σαουδικής Αραβίας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης σε περιοχή βορειοδυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας της χώρας, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι νεκρά.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριβής.

BREAKING: #Saudi military aircraft crashes northwest of the kingdom, all crew members have died. https://t.co/G1uvJRKOpP pic.twitter.com/nxc8GEE4UG

