Συνέδριο για την “Κοινωνική Ευθύνη και Υγεία”

Η Διεθνής Έδρα Βιοηθικής (International Chair in Bioethics) είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με έτος ίδρυσης το 2001. Αποστολή της ICB είναι να υπηρετεί την ανθρωπότητα προσπαθώντας να επιτύχει τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα στη Βιοηθική, την Ιατρική Ηθική και την Εκπαίδευση στο Δίκαιο της Υγείας. […] Τα πρώτα 20 έτη ο οργανισμός λειτουργούσε υπό την αιγίδα της UNESCO (Haifa) ενώ πλέον αποτελεί και επίσημα Cooperative Center της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης (World Medical Association).

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Βιοηθικής για το 2022 είναι «Κοινωνική Ευθύνη και Υγεία». […] Το αίσθημα ευθύνης των ατόμων απέναντι στις κοινωνίες τους διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της εξάπλωσης και της αποδοχής του εμβολιασμού στην πανδημία Covid-19. Παρατηρήθηκε σε όλο τον κόσμο ότι οι υπεύθυνες συμπεριφορές των ατόμων βοήθησαν στον περιορισμό της νόσου και αντίστροφα.

Ο εορτασμός διοργανώνεται σε υβριδική μορφή (online, livestreaming, in-person) στις 19 Οκτωβρίου 2022, από το Ελληνικό Κλιμάκιο του Οργανισμού International Chair in Bioethics (WMA Cooperative Center) και το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α.. Στη διοργάνωση συμμετέχουν επίσης η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Τεχνοηθικής, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Βιοηθικής, Τεχνοηθικής και Δικαίου και το Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί και σε live streaming από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την καναδική BCI Media.

Στο συνέδριο, το οποίο θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (9:00 πμ – 2:30 μμ) θα συμμετάσχουν σημαίνοντες επιστήμονες από διάφορους κλάδους, από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι θα αναλύσουν από την ιδιαίτερη σκοπιά τους τα εν λόγω βιοηθικά ζητήματα. Μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν ο καθηγητής Δρ. Vojin Rakic (International Chair in Bioethics, WMA Cooperating Centre), η Δρ. Julia Tainijoki-Seyer (Advocacy and Medical Advisor WMA, Representative to the UN organisations) o καθηγητής Roberto Andorno (Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine, University of Zurich), και η Δρ. Chelouche Tessa (Co-Head of Bioethics and the Holocaust Dpt. International Chair in Bioethics, WMA Cooperating Centre).



Την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου θα εκπροσωπήσουν με ομιλίες τους ο πρόεδρος του Δ.Σ., Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος (Γεωργακόπουλος), ο Διευθυντής της, Δρ. Παντελής Καλαϊτζίδης και ο επιστημονικός συνεργάτης Δρ. Φώτιος-Φιλόθεος Μαρούδας.