Συνέδριο για την ψηφιοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων από το Επιμελητήριο Μαγνησίας

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας διοργανώνει την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 και ώρα 17:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Domotel Xenia Hotel (Πλαστήρα 1, Βόλος), συνέδριο με θέμα «Λύσεις και εργαλεία για την ψηφιακή μετάβαση των τουριστικών επιχειρήσεων».

Στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου «Εισάγοντας τις Νέες Τεχνολογίες για την Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον Τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας: Εκπαίδευση και πιστοποίηση Συμβούλων Ψηφιακής Καινοτομίας dTour», των σύγχρονων τάσεων στον κλάδο του τουρισμού, των ψηφιακών εργαλείων των οποίων μπορούν να κάνουν χρήση οι τουριστικές επιχειρήσεις και η παρουσίαση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα αποτελέσματα του έργου που αφορούν την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό του dTour με βάση το Επαγγελματικό Προφίλ των υποψηφίων, καθώς και η δυνατότητα πιστοποίησης του «Ψηφιακού Συμβούλου» κατά ISO17024:2012.

Παράλληλα, θα γίνει παρουσίαση των σύγχρονων ψηφιακών τάσεων που επικρατούν στον κλάδο του Τουρισμού αλλά και παρουσίαση των ψηφιακών λύσεων που είναι διαθέσιμες για τις τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπρόσθετα, θα ακολουθήσει ενημέρωση των συμμετεχόντων από στελέχη της ΑΕΔΕΠ για το πώς μπορούν να χρηματοδοτήσουν το σχέδιο ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων τους, μέσω των Δράσεων «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Τέλος, θα ακολουθήσει κοκτέιλ δικτύωσης προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να ανταλλάξουν ιδέες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και να αναπτύξουν πιθανές συνέργειες που θα τους επιτρέψει να βελτιώσουν το τελικό προϊόν τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου dTour «Introducing digitalisation for boosting SMEs in Tourism and Hospitality» του Προγράμματος Erasmus+ και στοχεύει στην εκπαίδευση και την πιστοποίηση dTour συμβούλων για την προώθηση της ψηφιοποίησης στις ΜΜΕ του Τουρισμού και της Φιλοξενίας.

Το έργο συγκεντρώνει 7 εταίρους από 5 ευρωπαϊκές χώρες, σχηματίζοντας μια διακρατική εταιρική σχέση συνεργασίας με ισόρροπη περιφερειακή γεωγραφική εκπροσώπηση της περιοχής Erasmus+ και με ποιοτική εκπροσώπηση χωρών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τουριστική βιομηχανία. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ.