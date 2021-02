Συνεδρίαση-θρίλερ των λοιμωξιολόγων: 8 ώρες συζητούν για τα νέα μέτρα – Ποια έχουν «κλειδώσει» 

Σε θρίλερ εξελίσσεται η συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων για την εισήγησή τους για τα νέα μέτρα σε «κόκκινες» περιοχές. Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 10 το πρωί και συνεχίζεται ακόμα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Νίκο Χαρδαλιά.

Η ενημέρωση για τα νέα μέτρα θα πραγματοποιηθεί αφού η επιτροπή καταλήξει σε απόφαση και προχωρήσει στην εισήγησή της προς την κυβέρνηση. Πιθανότατα αυτό θα γίνει στις 9 το βράδυ.

«Κλειδώνει» η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα που έχουν «κλειδώσει» είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας στην Αττική από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας για το Σαββατοκύριακο, καθώς και το σκληρό lockdown σε Πάτρα, Χαλκίδα και Αγιο Νικόλαο.

Παράλληλα, η επιτροπή εξετάζει και επιπλέον στοχευμένα μέτρα για την Αττική, καθώς ένα ολικό lockdown, λόγω και των χαρακτηριστικών της μητροπολιτικότητας, δεν ήταν ποτέ στο τραπέζι.

Οσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, αναμένεται και εκεί να ληφθούν εξειδικευμένα μέτρα, καθώς η πόλη είναι στην κατηγορία «βαθύ κόκκινο» στον χάρτη υγειονομικής ασφάλειας.

Διαφωνούν οι ειδικοί για τα σχολεία

Πληροφορίες αναφέρουν πως στη συνεδρίαση των ειδικών εκφράζονται διαφωνίες για το αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τα σχολεία. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, δεν αναμένεται να αλλάξει κάτι, τουλάχιστον τώρα, σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων.

Διαφορετικές όμως απόψεις έχουν ακουστεί και για τη λειτουργία του λιανεμπορίου. Κάποιοι από τους ειδικούς υποστηρίζουν πως θα πρέπει να σταματήσει τόσο το click in shop όσο και το click away. Υπάρχει όμως και η αντίθετη άποψη, που καταθέτουν μέλη της επιτροπής και ζητούν να επιτραπεί το click away.

Πηγή: iefimerida.gr