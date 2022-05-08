Συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων ΚΙΝΑΛ στη Μαγνησία

Συνεχίζεται η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων για τις εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ στη Μαγνησία.
Στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου
Στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου τα αποτελέσματα:
Για το συνέδριο :
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ 31
ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΑ 15
Για τη Νομαρχιακή Επιτροπή
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 4
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΑΝΤΖΟΥΡΗΣ
ΚΕΡΑΣΙΝΑ (ΣΟΥΛΑ) ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ 4
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 4
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ 3
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 4
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ 3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΑΤΣΟΣ 4
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΚΑΤΑΣ 4
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΠΕΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΙΔΑΣ 1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ 9
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΡΙΓΚΟΥ 14
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ
ΣΑΚΗΣ ΣΚΡΙΜΠΑΣ 2
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΝΤΖΟΥ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ ΤΣΙΩΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΦΟΡΤΟΥΝΑ 2
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΥΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ (4)
Στη Δημοτική Οργάνωσης Ζαγοράς-Μουρεσίου εκλέγονται οι:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ 17
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ 11
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΒΟΥΖΑΡΑΣ 8
ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΑ 8
ΖΗΝΟΒΙΑ ΡΟΥΣΣΗ 2
Στον Δήμο Αλμυρού
Στον Δήμο Αλμυρού του αποτελέσματα:
Νομαρχιακή Επιτροπή
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 5
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 20
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΑΝΤΖΟΥΡΗΣ 31
ΚΕΡΑΣΙΝΑ (ΣΟΥΛΑ) ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ 13
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 9
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 2
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ 3
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 5
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ 64
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 34
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΑΤΣΟΣ 12
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΚΑΤΑΣ 13
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΠΕΚΑ 12
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΙΔΑΣ 2
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ 56
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 14
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΡΙΓΚΟΥ 28
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ 18
ΣΑΚΗΣ ΣΚΡΙΜΠΑΣ 33
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΝΤΖΟΥ 7
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ ΤΣΙΩΜΟΥ 38
ΕΛΕΝΗ ΦΟΡΤΟΥΝΑ 18
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΥΔΑΣ 0
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ 36
ΣΥΝΕΔΡΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 32
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΤΑΣ 37
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ 21
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 53
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΤΙΚΑΣ 26
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ 20
Δημοτική Οργάνωση Αλμυρού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ 22
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΤΑΣ 44
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 42
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 51
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ 22