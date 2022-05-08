Τα πρώτα αποτελέσματα του ΚΙΝΑΛ στη Μαγνησία

Γνωστά έγιναν πριν από λίγο, τα πρώτα αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών του ΚΙΝΑΛ.
Στο Νότιο Πήλιο τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Νομαρχιακή Επιτροπή:
1.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 0
2.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 15
3.ΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ 5
4.ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΚΕΡΑΣΙΝΑ (ΣΟΥΛΑ) 12
5.ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0
6.ΓΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ 0
7.ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0
8.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10
9.ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4
10.ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10
11.ΜΑΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0
12.ΜΕΡΚΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6
13.ΜΠΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 0
14.ΠΑΓΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0
15.ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10
16.ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6
17.ΠΡΙΓΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 4
18.ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8
19.ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΣΑΚΗΣ 2
21.ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1
22.ΤΣΙΩΜΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ 13
23.ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ 18
24.ΦΡΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1
25.ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
8 Μαΐου 2022 Εκλογή Ανάδειξης Συντονιστικής Γραμματείας Τ.Ο. Νοτίου Πηλίου(Πέντε (5) Μέλη)
(ένας (1) σταυρός)
ΖΑΧΑΡΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 9
ΛΑΜΝΙΑΣ ΕΥΡΥΣΘΕΑΣ 5
ΠΑΣΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1
ΡΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 2
ΤΣΙΡΕΜΠΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 31
Εκλογή Ανάδειξης Αντιπροσώπων για
το 3ο Συνέδριο
(ένας (1) σταυρός)
ΡΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 3
ΤΣΙΡΕΜΠΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 21
ΦΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1
ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9
Δήμος Ρήγα Φεραίου
Τα αποτελέσματα στο Δήμο Ρήγα Φεραίου:
Συντονιστική Γραμματεία Τοπικής Οργάνωσης Ρήγα Φεραίου
ΝΤΟΒΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 53
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 4
ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 47
ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 41
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
“Εκλογή Ανάδειξης Αντιπροσώπων για
το 3ο Συνέδριο
(ένας (1) σταυρός)”
ΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ 8
ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 14
ΝΤΟΒΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 51
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 67
ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 11
ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 19
Δήμος Σκιάθου
Στον Δήμο Σκιάθου τα αποτελέσματα
Για Νομαρχιακή ψηφίστηκαν:
1.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 7
2.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 9
3.ΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ 5
4.ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΚΕΡΑΣΙΝΑ (ΣΟΥΛΑ) 13
5.ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6
6.ΓΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ 1
7.ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0
8.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2
9.ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22
10.ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1
11.ΜΑΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 4
12.ΜΕΡΚΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12
13.ΜΠΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 12
14.ΠΑΓΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1
15.ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 11
16.ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1
17.ΠΡΙΓΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 5
18.ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
19.ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΣΑΚΗΣ 12
21.ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 6
22.ΤΣΙΩΜΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ 13
23.ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ 11
24.ΦΡΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0
25.ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 4
Για Συντονιστική Γραμματεία Τοπικής Οργάνωσης ψηφίστηκαν οι εξής:
ΚΑΡΕΠΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 31
ΤΖΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΣ 27
ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 13
ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 12
Εκλογή Ανάδειξης Αντιπροσώπων για
το 3ο Συνέδριο
(ένας (1) σταυρός)
ΜΑΡΊΑ ΛΑΖΑΡΟΥ 41
ΦΩΤΗΣ ΚΟΦΙΝΑΣ 31