Συνάντηση πρέσβεων στην Σκιάθο

Συνάντηση πρέσβεων για δεύτερη συνεχή χρονιά διοργάνωσε ο Δήμος Σκιάθου, το Σάββατο 21 Μαΐου 2022, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου «Μπούρτζι».

Στο πλαίσιο δράσεων εξωστρέφειας και συνεργειών για τη προβολή του προορισμού και σε συνέχεια της επιτυχημένης συνάντησης που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά 21 Σεπτεμβρίου 2021, ο Δήμος θέλησε να τιμήσει τους Πρέσβεις των χωρών, οι πολίτες των οποίων επιλέγουν τη Σκιάθο, ως τόπο διακοπών. Εμπνευστής της ιδέας είναι η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, η οποία πρότεινε τη διοργάνωση της συνάντησης των Πρέσβεων στη Σκιάθο, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί με τον Δήμο Σκιάθου.

Στη συνάντηση παρέστησαν ο Πρέσβης του Ισραήλ, Yosef Amrani, η Πρέσβυς της Ιταλίας, Patrizia Falcinelli και η διπλωματική σύμβουλους της Πρεσβείας της Ρουμανίας στην Ελλάδα, Miora-Florina Pitut.

Η συνάντηση άνοιξε με το χαιρετισμό του Δημάρχου, ο οποίος καλωσόρισε τους Πρέσβεις και ανέφερε πως πρόκειται για μία τιμητική συνάντηση που πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά με θερμή ανταπόκριση από τους Πρέσβεις, καθιερώνοντάς την έτσι ως θεσμό. Στη συνέχεια τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με χώρες που παραδοσιακά η Σκιάθος έχει αναπτύξει συνεργασίες και υψηλή επισκεψιμότητα, ενισχύοντας έτσι τον τομέα του τουρισμού και αποδεικνύοντας ότι μέσα από τη συνέργεια προκύπτει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο Πρέσβης του Ισραήλ, Yosef Amrani, ανέφερε « Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι στη Σκιάθο μετά από πρόσκληση του Δημάρχου να παραστώ και φέτος στη Συνάντηση των Πρέσβεων. Εντυπωσιάστηκα πέρσι τόσο πολύ από τη Σκιάθο πέρσι που ενθουσιάστηκα που μου δόθηκε η ευκαιρία να την επισκεφθώ εκ νέου φέτος.Το Ισραήλ και η Ελλάδα έχουν ισχυρούς πολιτικούς δεσμούς, ωστόσο πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε και επιχειρηματικές και οικονομικές σχέσεις. Γι’ αυτό το λόγο φέτος στην επίσκεψή μου στη Σκιάθο με συνοδεύει ένας Ισραηλινός επιχειρηματίας που ενδιαφέρεται να επενδύσει.Μέσα στην Ελλάδα με τις χίλιες ομορφιές (άλλωστε αυτό είναι το πολύ εύστοχο σλόγκαν του ΕΟΤ “all you want is Greece”), η Σκιάθος είναι ένα από τα πιο υπέροχα μέρη. Συνδιάζει την ομορφιά του Ιονίου με την ανατολική Ελλάδα, τα βουνά, τα υπέροχα νερά και φυσικά την περίφημη ελληνική φιλοξενία με μοναδικό τρόπο”. Από την πλευρά της η Πρέσβυς της Ιταλίας Patrizia Falcinelli, αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών. Συγκεκριμένα ανέφερε: “Ευχαριστώ θερμά τον Δήμαρχο Σκιάθου για την πρόσκληση και την εξαιρετική φιλοξενία. Η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν ισχυρούς δεσμούς όχι μόνο σε επίπεδο χωρών αλλά και πληθυσμού, λόγω των πολλών ομοιοτήτων μεταξύ των δύο λαών αλλά και των φιλικών δεσμών. Είμαι εντυπωσιασμένη από τις ομορφιές, την ιστορία και την πολιτιστική παράδοση της Σκιάθου, που επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι αποτελεί αγαπημένο τουριστικό προορισμό των Ιταλών. Στόχος μας παραμένει η περαιτέρω σύσφιξη των ελληνοϊταλικών σχέσεων”. Η διπλωματική σύμβουλους της Πρεσβείας της Ρουμανίας στην Ελλάδα Miora-Florina Pitut, τόνισε “Αποτελεί μεγάλη τιμή και χαρά η πρόσκληση να παραστώ στην Συνάντηση των Πρέσβεων και ευχαριστώ το Δήμαρχο Σκιάθου και την ομάδα του για αυτό. Βρίσκομαι στην Ελλάδα εδώ και ένα χρόνο και μετά τα υπέροχα λόγια που μου είχε πει η συνάδελφος μου που παρέστη στην Συνάντηση των Πρέσβεων στη Σκιάθο πέρσι ανυπομονούσα να έρθω. Η Σκιάθος είναι ένα υπέροχο μέρος, με απίστευτη φιλοξενία και μοναδική πολιτιστική κληρονομιά. Είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τη Ρουμανία και με είμαστε έτοιμοι για την από κοινού δρομολόγηση δράσεων με σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων». Η Δημοτική Αρχή είχε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα φιλοξενίας των Πρέσβεων, στο διάστημα των τριών ημερών παραμονής τους, από 20 έως 22 Μαΐου 2022, για να γνωρίσουν τη Σκιαθίτικη φιλοξενία, την ιστορία, τα τοπικά προϊόντα, και την μοναδική φύση της Σκιάθου. Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού, στο Σπίτι- Μουσείο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, στο Μουσείο Ναυτικής και Πολιτιστικής Παράδοσης Σκιάθου, στο Σκιαθίτικο Σπίτι καθώς και τον γύρο του νησιού. Για την επιτυχημένη διοργάνωση ο Δήμος Σκιάθου ευχαριστεί θερμά την αεροπορική εταιρεία Sky Express για την χορηγία των αεροπορικών εισιτηρίων των Πρέσβεων, το ταξιδιωτικό πρακτορείο Dolphin of Skiathos για την κάλυψη των μετακινήσεων, τον Λάμπρο Χούμα και το καΐκι «Καλυψώ» για το γύρο του νησιού, τη Τζένη Αλεξίου για τη χορηγία των αναμνηστικών δώρων, το Σύλλογο Γυναικών Σκιάθου για τα παραδοσιακά γλυκά, την Χαρά Πασχάλη και την Παναγιώτα Φιλαρέτου για την εθελοντική προσφορά τους.