Συγκλονιστικές εικόνες: Σκιέρ έπεσε σε τεράστια χαράδρα την ώρα που έκανε σκι στις Άλπεις και σώθηκε στο «παρά πέντε»

Ένας Γάλλος σκιέρ απαθανάτισε τις τρομακτικές στιγμές που βίωσε όταν έπεσε σε τεράστια χαράδρα την ώρα που έκανε σκι στις ελβετικές Άλπεις.

Το συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τον 36χρονο Les Powtos στη διάρκεια της κατάβασής του στο βουνό Meije να πέφτει σε χαράδρα πολλών μέτρων και να σταματάει πραγματικά στο παρά πέντε.

Video from a French skier's helmet camera shows his sudden, unstoppable descent into a deep crevasse in the Alps. pic.twitter.com/SWe0QKo0DB

— CNN (@CNN) April 24, 2023