Πιτ Ντέιβιντσον: Προβλήματα με τον νόμο ο κωμικός – Έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε ένα σπίτι

Ο κωμικός Πιτ Ντέιβιντσον αντιμετωπίζει σύμφωνα με το TMZ, προβλήματα με τον νόμο, επειδή έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε ένα σπίτι στο Μπέβερλι Χιλς τον περασμένο μήνα.

Αν και το περιστατικό δεν είχε ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς, πηγές της αστυνομίας αποκάλυψαν ότι το αστυνομικό τμήμα του Μπέβερλι Χιλς ολοκλήρωσε πρόσφατα την έρευνά του και έστειλε την υπόθεση στο γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας του Λος Άντζελες για να αποφασίσει αν θα απαγγελθούν κατηγορίες στον Ντέιβιντσον.

