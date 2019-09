Στον Βόλο θα παρουσιαστούν τα έργα της χαράκτριας Μαίρης Σχοινά – Εμπνευσμένα από το ναυάγιο των Αντικυθήρων

Στο Βόλο, στο Χώρο Τέχνης δ. θα παρουσιάσει το έργο της η διακεκριμένη χαράκτρια, γνωστή από τη συμμετοχή της στα χαρακτικά του Α.Τάσσου του Δημαρχείου Βόλου, Μαίρη Σχοινά στο πλαίσιο ατομικής έκθεσης που θα εγκαινιαστεί την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 στις 9 το βράδυ και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019.

Η έκθεση χαρακτικών της Μαίρης Σχοινά με τίτλο «Ωδές Αιγαίου στους πανάρχαιους θησαυρούς των Αντικυθήρων » δίνει την ευκαιρία παρατήρησης και προσέγγισης της ιδιότυπης δημιουργίας– αποτέλεσμα τέχνης και τεχνικής, έμπνευσης και διεργασίας – που περικλείεται ως έννοια στον όρο χαρακτική και αποδίδεται με τρόπο μοναδικό στην πρωτότυπη αλλά και την ανατύπωσή του.

Η Μαίρη Σχοινά παρουσιάζει έργα που αφορούν το ναυάγιο των Αντικυθήρων εμπνεόμενη από τη σχετική έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, ορμώμενη από την αγάπη της στη θάλασσα, καθοδηγούμενη από τη διαρκή έμπνευση, ενώνοντας παρόν και παρελθόν.

Γεννημένη στις Σέρρες η Μαίρη Σχοινά σπούδασε Χαρακτική (1966-1971), με υποτροφία του ΙΚΥ, και Τυπογραφία και Τέχνη του Βιβλίου (1971-1973) στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) και, στη συνέχεια, Λιθογραφία (1976-1981) στην École Nationale Supérieure des Beaux-Arts στο Παρίσι, με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης.

Δίδαξε Πλαστικές Τέχνες στο Κολέγιο Αθηνών – Κολέγιο Ψυχικού, (1981-1993) και Χαρακτική στο Β’ Εργαστήριο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα (1993-2015). Αναπληρώτρια καθηγήτρια.

Έχει παρακολουθήσει Αdvanced ColourPrintmaking στο NewYork University στη Νέα Υόρκη (1996-1997) ως επισκέπτρια πανεπιστημιακός με εκπαιδευτική άδεια της ΑΣΚΤ καθώς και AdvancedPrintmaking και Digital Printsστο Columbia College Chicago στο Σικάγο (2004) ως επισκέπτρια λέκτορας.

Έχει συμμετάσχει σε διεθνή εργαστηριακά σεμινάρια Χαρακτικής.

Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε 30 ατομικές εκθέσεις και σε περισσότερες από 100 συλλογικές εκθέσεις και διεθνείς Μπιενάλε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2003 Βραβείο Dr. Iwasaki, 4th Kyoto International Woodprint Exhibition, Ιαπωνία.

2009 Βραβείο του Rector of the Szczecin Academy of Applied Art, International Print Triennial Krakow 2009, Κρακοβία, Πολωνία.

Έργα της βρίσκονται σε Μουσεία, Πινακοθήκες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.