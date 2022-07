Στο «βαθύ κόκκινο» η Ευρώπη σύμφωνα με το ECDC – Αγωνία για την υποπαραλλαγή «Κένταυρος»

Στο «βαθύ κόκκινο» βρίσκεται σχεδόν όλη η Ευρώπη, σύμφωνα με τον εβδομαδιαίο χάρτη του ECDC, καθώς το έκτο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού έχει «χτυπήσει» τη Γηραιά Ήπειρο εν μέσω του καλοκαιριού.

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πολλές χώρες που βρίσκεται στο «βαθύ κόκκινο» στο δείκτη 14 ημερών, ο οποίος είναι σταθμισμένος με βάση τους εμβολιασμούς.

Οι μόνες περιοχές που είναι σε λίγο καλύτερη θέση είναι η Δανία, η Λετονία και μια περιφέρεια στα νότια της Ισπανίας, οι οποίες βρίσκονται στο «κόκκινο».

Έχει σημασία και το γεγονός ότι πολλές χώρες είναι «γκρι», ήτοι δεν έγιναν αρκετά τεστ ή δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα, ώστε να μπορέσει το ECDC να εξάγει κάποιο συμπέρασμα για τον ρυθμό μετάδοσης του κορωνοϊού.

Τι λέει το ECDC για τη νέα μετάλλαξη «Κένταυρος»

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στους λοιμωξιολόγους μια νέα υπερμεταδοτική μετάλλαξη του κορωνοϊού, που κερδίζει με ταχύτητα και ορμή έδαφος, μετά την πρώτη εμφάνισή της στην Ινδία.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) παρακολουθεί την εξέλιξη του «Κενταύρου» ήδη από την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που υποδεικνύει ότι υπάρχει ανησυχία τόσο για την ικανότητα μετάδοσής του όσο και για την πιθανότητα να προκαλεί βαρύτερη νόσο από τις πιο ήπιες μεταλλάξεις του κορωνοϊού.

ΠΟΥ: «Βάλτε ξανά τις μάσκες», προτρέπει τις κυβερνήσεις μπροστά στο νέο κύμα της πανδημίας

«Eπαναφέρετε τις μάσκες και τα περιοριστικά μέτρα κατά του κορωνοϊού», συστήνουν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ρίχνοντας το… μπαλάκι στις κυβερνήσεις των χωρών που αποφάσισαν να καταργήσουν τα μέτρα, ακόμη και εν μέσω της νέας έξαρσης του κορωνοιού.

Ο διεθνής οργανισμός προτρέπει τις κυβερνήσεις και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου Covid-19, καθώς ένα νέο κύμα λοιμώξεων εξαπλώνεται σε Ευρώπη και ΗΠΑ, όπως αναφέρει το βρετανικό δίκτυο «Sky Νews».

«Οι υποπαραλλαγές του στελέχους Όμικρον αυξάνουν τους αριθμούς των κρουσμάτων και οδηγούν σε περαιτέρω θανάτους», δήλωσε την Τρίτη ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε ενημέρωση από τη Γενεύη. «Τα νέα κύματα του ιού αποδεικνύουν ότι η Covid-19 δεν έχει τελειώσει», είπε ο Τέντρος, προσθέτοντας ότι «ανησυχεί για μια αυξανόμενη τάση θανάτων».

Την ώρα που οι νοσηλείες και η μετάδοση της Covid-19 αυξάνονται, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναπτύξουν μέτρα που δοκιμάστηκαν και αποδείχτηκαν αποτελεσματικά όπως η χρήση μάσκας, καλύτερος εξαερισμός και πρωτόκολλα ιχνηλάτησης και θεραπείας», πρόσθεσε.

Ο Τέντρος προέβη στις δηλώσεις αυτές στο περιθώριο της δημοσίευσης από τον ΠΟΥ των αποτελεσμάτων της τελευταίας συνάντησης της Επιτροπής Εκτάκτων Αναγκών για την Covid-19, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Η Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου κύματος που δημιουργήθηκε από τις δευτερεύουσες παραλλαγές της Ομικρον BA.4 και BA.5, καθώς οι άνθρωποι συμμετέχουν σε μεγάλες συγκεντρώσεις και ξεκίνησαν ξανά να ταξιδεύουν μετά από δύο χρόνια πανδημίας.

