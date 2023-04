Στο «σφυρί» το μεγαλύτερο ρουμπίνι του κόσμου – Θα «πιάσει» τουλάχιστον $38 εκατ.

Ένα εντυπωσιακό ρουμπίνι 55,22 καρατίων θα εκτεθεί σε δημοπρασία από τον οίκο Σόθμπις και σύμφωνα με το CNN, αναμένεται να γίνει το μεγαλύτερο πετράδι του είδους τους που θα βγει στο σφυρί.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η τιμή του είναι πιθανό να αγγίξει τα 38 εκατομμύρια δολάρια. Το ρουμπίνι θα εκτεθεί σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο. Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο, το πετράδι ανακάλυψε πριν ένα χρόνο η καναδική εταιρεία «Fura Gems» σ’ ένα από τα ορυχεία της στη Μοζαμβίκη.

Χθες, ο οίκος Σόθμπις ανακοίνωσε ότι το ρουμπίνι θα βγει στο «σφυρί» περιγράφοντας το κόσμημα ως «εξαιρετικά σπάνιο» και «το πιο πολύτιμο» ρουμπίνι που θα εκτεθεί σε δημοπρασία. Το πετράδι, με την ονομασία «Estrela de Fura», αναμένεται να πιάσει πάνω από 30 εκατ. δολάρια, όπως δήλωσε ο οίκος δημοπρασιών.

Named the Estrela de FURA, it weighs 55.22 carats. It will be offered at Sotheby’s Magnificent Jewels auction in New York on June 8. https://t.co/WAaY4ZX7AG pic.twitter.com/Pkw5ONLprG

