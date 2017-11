Στην 33η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας πιστή στο ραντεβού της με την «Philoxenia», είχε και φέτος την δική της ξεχωριστή παρουσία. Η 33η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Philoxenia πραγματοποιήθηκε από 10 έως τις 12 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, παράλληλα με τη Διεθνή έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού «Hotelia». Οι δύο εκθέσεις υποδέχτηκαν σύσσωμο τον κλάδο του τουρισμού, το σύνολο της τουριστικής Ελλάδας, αλλά και μεγάλους τουριστικούς «παίκτες» της παγκόσμιας αγοράς.

Σ ένα καλαίσθητο και λειτουργικό χώρο, όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η νέα ταυτότητα της Περιφέρειας από τη συνεργασία της με την Marketing Greece , οι υπηρεσιακοί παράγοντες των τμημάτων τουρισμού της Περιφέρειας με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Πολιτισμού και Δια Βίου Μάθησης κ. Γιάννη Μπουτίνα, φιλοξένησαν επαγγελματίες της Θεσσαλίας που ήθελαν να προβάλλουν τις επιχειρήσεις τους και συντόνισαν όλες τις Β2Β συναντήσεις.

Όπως τόνισε ο κ. Μπουτίνας , στα πλαίσιο της έκθεσης, για πρώτη φορά, είχαν εξασφαλίσει 34 B2B συναντήσεις με touroperators και hostedbyers , τις οποίες μοιράστηκαν οι φορείς του τουρισμού (ενώσεις ξενοδόχων κτλ) των Περιφερειακών Ενοτήτων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, με σκοπό πάντα να καθιερωθεί η Θεσσαλία ως προορισμός τεσσάρων εποχών. Από την πλευρά του έγινε η παρουσίαση των προορισμών της Θεσσαλίας σε εκπροσώπους χωρών που επισκέφθηκαν το περίπτερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 33η Philoxenia, οι εκθέτες ήταν 400 (άμεσοι και έμμεσοι) από 18 χώρες, ενώ στη Hotelia έφτασαν τους 200 (άμεσοι και έμμεσοι).

Έντονη ήταν η ξένη παρουσία σε αμφότερες τις διοργανώσεις, καθώς καταγράφηκαν άμεσες συμμετοχές από χώρες όπως η Τουρκία -για πρώτη φορά συμμετείχαν αυτόνομα η Σμύρνη και ο Δήμος Σαρκόι- η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Αυστρία, η Ρωσία, η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Πολωνία, το Λουξεμβούργο, η Τσεχία, η Σλοβακία, το Περού, οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία. Επίσης, στο τουριστικό εκθεσιακό «δίδυμο» προσκλήθηκαν περίπου 180 ξένοι μεμονωμένοι hosted buyers, ενώ άλλοι 125 συμμετείχαν ως ομαδική αποστολή από Βουλγαρία, Αλβανία και ΠΓΔΜ. Ακόμη, καταγράφηκε επιστροφή στη Philoxenia των ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά και συμμετοχή περισσότερων αεροπορικών επιχειρήσεων, τουριστικών γραφείων και μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων. Σημαντική εκδήλωση στο πλαίσιο της Philoxenia ήταν επίσης το διεθνές της συνέδριο, που φέτος είχε θέμα «Ασιατικός τουρισμός. Η Ελλάδα ως προορισμός και ευρωπαϊκή πύλη» και ανέδειξε -με τη βοήθεια κορυφαίων Ελλήνων και ξένων ομιλητών- τις νέες προοπτικές του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.

Στο περίπτερο της Θεσσαλίας ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κ. Αγοραστός, είχε τη δυνατότητα να μιλήσει με φορείς αλλά και επισκέπτες , να υποδεχθεί εκπροσώπους χωρών όπως την Πρέσβειρα της Σλοβακίας ,τον εκπρόσωπο της Πρεσβείας της Ουρουγουάης τον Τούρκο Πρόξενο στη Θεσσαλονίκη, τον Πρόξενο του Λουξεμβούργου ,την ηγεσία της HELEXPO ΔΕΘ και άλλους και να συνομιλήσει μαζί τους για μια καλύτερη αξιοποίηση και προβολή του τόπου μας, της Θεσσαλίας. Στο περίπτερο της Θεσσαλίας παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Μιχαλάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας κ. Λαδόπουλος , ο Αντιδήμαρχος Καλαμπάκας κ. Ράντος και ο Αντιδήμαρχος Τεμπών κ Ζάρρας.

Την Έκθεση εγκαινίασε η Υπουργός Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά, η οποία και επισκέφθηκε το περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας , όπου μίλησε για αρκετή ώρα με τους παρευρισκομένους εκπροσώπους των φορέων. Επίσης το περίπτερο της Θεσσαλίας επισκέφθηκε ο υπεύθυνος Τουρισμού της ΝΔ , Βουλευτής κ. Κόνσολας. Παράλληλα στο περίπτερο της Θεσσαλίας υπήρχαν σε όλη τη διάρκεια εκδηλώσεις που συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου. Την αυλαία των εκδηλώσεων άνοιξε ο Δήμος Καλαμπάκας με την εκδήλωση –παρουσίαση των Μετεώρων και της ευρύτερης περιοχής σε μοναδικό βίντεο , δίνοντας τη σκυτάλη στο Δήμο Τεμπών με την εκδήλωση ¨ mythessaly…something smells divine from Olympus … to Tempi’s valley¨ και στην εταιρική Β2Β πλατφόρμα ¨ tastes from mother earth …mythessaly¨ και έκλεισαν οι εκδηλώσεις με τον Δήμο Φαρκαδόνας ¨ back to routes …a delicious journey ,full of traditional flavours …mythessaly ¨.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας από την 33η Philoxenia αποκόμισε ένα τεράστιο ενδιαφέρον των επισκεπτών να γνωρίσουν τους προορισμούς της Θεσσαλίας , οι επαγγελματίες έκαναν τις επαφές τους και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την καλύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση της σύμπραξης με την Marketing Greece για να καρπωθούν οι επαγγελματίες του τουρισμού τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.