Στάση εργασία των πρακτόρων ΟΠΑΠ – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Μαγνησία

Προειδοποιητική στάση εργασίας προγραμματίζουν για αύριο Τετάρτη από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, οι επαγγελματίες πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης ΟΠΑΠ, ενώ το σωματείων επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης ΟΠΑΠ Μαγνησίας, προγραμματίζει παράσταση διαμαρτυρίας, αύριο Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι στην Π.Ε. Μαγνησίας.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση:

Δυστυχώς ,το τέταρτο κύμα της πανδημίας είναι εδώ και μαζί οι καταστροφικές συνέπειες που ακολουθούν και πλήττουν ολόκληρη την κοινωνία τόσο στο επίπεδο της υγείας αλλά και στην οικονομική και ψυχολογική κατάσταση των πρακτόρων ΟΠΑΠ.

Αφορμή για όλα αυτά αποτελούν τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης για την προστασία της εξάπλωσης διασποράς του covid-19,με τα οποία στα καταστήματά μας θα εισέρχονται μόνο πελάτες με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης .Οι πράκτορες ΟΠΑΠ έχουν τηρήσει σε όλη την διάρκεια της πανδημίας τα μέτρα ευλαβικά χωρίς να έχει παρουσιαστεί κανένα περιστατικό κρούσματος που να προέρχεται από τα καταστήματά μας. Αντίθετα η κυβέρνηση από την πλευρά της δεν έχει κάνει τίποτα για να βοηθήσει την αποτροπή εξάπλωσης. Δεν έχει στηρίξει σε καμία περίπτωση το δημόσιο σύστημα υγείας.(χαρακτηριστικό το νοσοκομείο του Βόλου όπου παραμένει με 8 ΜΕΘ και με ελάχιστο προσωπικό από την αρχή της πανδημίας μέχρι και τώρα με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή με ελλιπή περίθαλψη)

Τα τελευταία μέτρα που πήρατε μας φέρνουν απέναντι στου ίδιους τους καταναλωτές και μας προσθέτουν τον ρόλο του ‘’χωροφύλακα’’ μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις μας.

Η απώλεια τζίρου από τις πρώτες κιόλας μέρες τήρησης των μέτρων βρίσκεται κοντά στο 40% και σε πολλές περιπτώσεις συναδέρφων αγγίζει και το 60%. Αυτή η απώλεια καθιστά τις επιχειρήσεις μας μη βιώσιμες και ζημιογόνες με ξεκάθαρη κυβερνητική ευθύνη. Μας έχετε βάλει σε καθεστώς LOCK DOWN με ταυτόχρονη μηδαμινή βοήθεια για εμάς.

Η φύση της εργασίας μας είναι τέτοια που ένα μεγάλο κομμάτι των πελατών μας εξυπηρετείται σε 20 δευτερόλεπτα και αποχωρεί από το κατάστημα. Η διαδικασία της ταυτοποίησης εμβολιασμού διαρκεί σίγουρα περισσότερο και ο κίνδυνος διασποράς είναι πολύ μεγαλύτερος από τις αποστάσεις που δημιουργούνται σε αυτή την διαδικασία

Τέλος τα έξοδά μας είναι πάρα πολλά και αδύνατο να τα καλύψουμε στις παρούσες συνθήκες. Είναι ξεκάθαρο σε εμάς ότι η κυβέρνηση μας οδηγεί στην εξαθλίωση και λειτουργεί με ρόλο τιμωρού στα καταστήματα μας .

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΙΣΩ!

Οι προτάσεις που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τον κλάδο και πρέπει να πάρετε άμεσα είναι.

-Λειτουργεία των καταστημάτων μας με πιστοποιητικά εμβολιασμού ή rapid test 48ωρου για τους καθήμενους πελάτες μας και μόνο υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας για του πελάτες take away

-Επιπρόσθετη οικονομική στήριξη για όσο διαρκούν αυτά τα μέτρα

-ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ του πόσου από τις επιστρεπτέες προκαταβολές που έχουμε σαν χρέος στο 100%

-Διαγραφή των χρεών που δημιουργήθηκαν στην διάρκεια της καραντίνας και

διαγραφή μέρους των συσσωρευμένων χρεών των προηγούμενων χρόνων σε

εφορία και τράπεζες

-Κρατική επιδότηση που να καλύπτει πλήρως τις αυξήσεις στα τιμολόγια του

ηλεκτρικού ρεύματος

-Μετάθεση όλων των ρυθμίσεων για χρέη σε εφορία, τράπεζες, εισφορές για

τουλάχιστον 6 μήνες.

-Τέλος αναλάβετε τις ευθύνες σας και ασχοληθείτε με την θωράκιση του νοσοκομείου μας σε ΜΕΘ και ιατρικό προσωπικό καθώς κανείς δεν ξέρει για πόσο θα κρατήσει η πανδημία.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΥΣ ΣΕ

-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 9.00-15.00(ΣΕ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ). ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ.

-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ) ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΡΦΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.