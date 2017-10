Σταρόβας και Στ. Παναγιωτόπουλος στον Βόλο με την παράσταση «Hello Κήτη»

Ο Δημήτρης Σταρόβας και ο Στάθης Παναγιωτόπουλος από τους «Ράδιο Αρβύλα» παρουσιάζουν την παράσταση Hello Κήτη, αύριο Σάββατο 14 Οκτωβρίου στην σκηνή του Ergon Showground, στον πολυχώρο Τσαλαπάτα.

Dj set, stand up comedy, τραγούδι και πολλές άλλες εκπλήξεις, επιφυλάσσουν στο κοινό τα «δύο τέρατα του χιούμορ», όπως αποκαλούνται οι συντελεστές της παράστασης σε σχετική ανακοίνωση.

Σημεία προπώλησης: Extreme Shop, Extreme Shop Larissa, Seven Spot K. Καρτάλη, 24Hours, Plus Cafe

Τιμή προπώλησης: 8€

Εισιτήριο στην είσοδο: 10€

Κρατήσεις: 694 474 7494